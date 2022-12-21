Более половины россиян назвали соцсети неотъемлемой частью жизни

Подавляющее большинство российских граждан пользуются соцсетями, но лишь чуть больше половины считают их неотъемлемой частью жизни, показало исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Для 54,7% опрошенных социальные сети являются неотъемлемой частью жизни, всего соцсетями пользуются 97,6% респондентов, говорится в пресс-релизе с результатами исследования, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Респонденты исследования продемонстрировали хороший уровень осведомленности о существующих социальных сетях. Самый высокий уровень спонтанного знания у российских пользователей принадлежит отечественным платформам – «ВКонтакте» вспомнило 89,7% опрошенных, «Одноклассники» – 73,1%. Зарубежные платформы Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании Meta* (признана в России экстремистской организацией), вспомнило 41,2% и 30,8% респондентов соответственно. На пятом месте по уровню знания – Telegram (31,1% опрошенных), который все больше воспринимается пользователями как социальная сеть, а не как мессенджер.

Аналогичная картина наблюдается при выборе соцсетей, с которыми знакомы пользователи, из предложенного списка. Стоит отметить, что в данном случае знание социальной сети «ВКонтакте» вплотную приблизилось к 100% (ее указали 96,3% респондентов). «ВКонтакте» также является лидером по знанию среди мужчин и женщин – 95,2% мужчин и 97,1% женщин отметили именно эту социальную сеть.

Количество респондентов, знающих «ВКонтакте» и «Одноклассники», среди мужчин и женщин практически совпадает. Вместе с тем среди женщин больше тех, кто знает социальные сети Instagram и TikTok. У молодежи (16–24) на втором месте после «ВКонтакте» по знанию находится Instagram, на третьем – TikTok, в то время как знания о последних двух социальных сетях среди респондентов более старшего возраста ниже.

Российские социальные сети также лидируют по уровню использования: «ВКонтакте» используют 80,7% опрошенных, «Одноклассники» – 45,9%. При этом во «ВКонтакте» отмечается наилучшее соотношение между респондентами, зарегистрированными в данной социальной сети, и респондентами, использующими данную социальную сеть: 86,4% респондентов зарегистрированы во «ВКонтакте», 80,7% респондентов ее используют.

Аутсайдеры по использованию – Twitter (используют 4% опрошенных), который уже на протяжении нескольких лет стабильно терял аудиторию в России, а также Facebook (используют 9% опрошенных).

Высокий уровень намерения использовать какую-либо из предложенных социальных сетей продемонстрировали «ВКонтакте», которую готовы рассмотреть для использования 68,5% опрошенных россиян, и «Одноклассники» (41,8% опрошенных).

Довольно высокий уровень интереса для российских пользователей представляют платформа вертикальных видео TikTok (готовы рассмотреть для использования 33,3% респондентов) и Instagram (готовы рассмотреть для использования 33,1% респондентов). Среди вариантов «другие социальные сети» абсолютным лидером является Telegram.

Чаще всего опрошенные пользователи выбирают в качестве основной социальной сети «ВКонтакте» – так ответило 55% респондентов. Большинство респондентов выбирают какую-либо социальную сеть в качестве основной, поскольку в ней сосредоточен основной круг общения – друзья и знакомые (данный вариант выбрало 44,7% респондентов). Для 42,7% главной причиной является удобство использования социальной сети. 36,1% пользуются социальной сетью, поскольку они к ней привыкли.

Основу исследования составил онлайн-опрос по базе респондентов, реализованный в период с 8 по 12 декабря 2022 года. Опрос проводился среди респондентов от 16 лет, проживающих в различных федеральных округах России. Всего было проведено 1552 интервью.

Опрос реализован при поддержке Online Market Intelligence.