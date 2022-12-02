Религиовед: Зеленский хочет создать вместо УПЦ «Церковь офиса президента»

Религиовед Лункин: Властям Украины нужен желто-голубой патриарх

Трагедия УПЦ заключается в том, что ее препарирование закрепит раскол на Украине. При этом консервативная церковь не нужна ни либеральному Западу, ни галицким националистам, а Константинополь ее поддержит лишь в обмен на собственность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин. Ранее Украина решила запретить связанные с Россией религиозные организации.

«Украинская политическая жизнь требует постоянного обострения, а в условиях СВО регулярные кампании против врагов становятся обязательной частью работы местных органов власти. Зеленский находится в состоянии вялотекущей войны с частью своего же общества, под постоянным давлением со стороны более радикальных политических кругов. К этому добавляется необходимость накаливать ситуацию не только ради националистов, но и для получения западных финансов», – сказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Церковная тема всегда была в сердце политических дискуссий. Чиновники считают, что с верующими разобраться легче всего, поэтому идут на все ради создания послушной церкви, которая активнее будет участвовать в парадах ненависти и в общей вестернизации или полонизации страны. УПЦ, конечно, это теперь национальная церковь Украины, но для нынешней власти недостаточно радикальна», – добавил собеседник.

«При этом верующие, несогласные с вмешательством власти в религиозные дела, могут уйти в подполье, так как это иллюзия, что указом можно ликвидировать структуру и все разбегутся. Украинская власть под патриотическими лозунгами по существу использует методы антирелигиозной советской политики – обыски в храмах и монастырях, аресты, обвинения в шпионаже и тому подобное. В 1920-е годы большевики также хотели создать свою красную обновленческую церковь, но им это не удалось. УПЦ также не удастся разрушить», – считает эксперт.

«В то же время украинские чиновники еще с 2014 года мечтали привести религиозный ландшафт в соответствие с национальными потребностями. Об этом говорил нынешний посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, а тогда – чиновник, отвечающий в Минкульте за религию. Сложность состоит в том, что УПЦ не в чем обвинить. Более того, Зеленский подписал документ о запрете религиозных организаций, связанных с «государством-агрессором». Но касается ли это УПЦ – еще надо доказать», – замечает религиовед.

По его словам, после Собора, который прошел в мае 2022 года, УПЦ формально не связана с УПЦ. «Правда, от канонической связи с РПЦ украинские епископы на Соборе прямо не стали отказываться. Скорее всего, власти от них ждут именно этого – полного отказа и осуждения РПЦ. Более того, каждый президент Украины хотел получить от церкви какую-либо духовно-патриотическую выгоду», – продолжил Лункин.

«Зеленский и его окружение также хотели бы удивить народ новой антироссийской духовностью, единством всех православных, о чем мечтали все президенты страны ранее. Они бы хотели появления желто-голубого патриарха всея Украины, который отменит общую традицию Крещения Руси и заявит свои анафемы в адрес Москвы», – полагает эксперт.

«При этом само православие на Украине давно находится между молотом и наковальней. Будучи самой большой церковью на Украине, ее верующие могли выбирать между Востоком и Западом, между русской культурой и украинством. Теперь власти хотят пресечь любой плюрализм. Никаких колебаний», – подчеркнул религиовед.

«Интересно и то, что нарушения свободы совести со стороны Зеленского на Западе никто не замечает, хотя и все международные договоры и Европейская конвенция прав и свобод человека не позволяют манипулировать церквями, заставлять их менять канонические устои», – добавил эксперт.

«Трагедия ситуации состоит в том, что препарирование УПЦ закрепит раскол страны, привяжет церковь тесными узами к любой киевской власти, используя веру как антироссийский нарратив. Однако такая консервативная православная церковь не нужна ни либеральному Западу, ни галицким националистам. Да и Константинополь согласится все это благословить лишь в обмен на новую собственность», – предполагает собеседник.

«Таким образом, дискриминационная политика украинских чиновников приведет к появлению нескольких церквей: бежавших в Россию, катакомбную внутри Украины и «Церковь офиса президента», чья деятельность замкнется на продвижении украинского национализма, санкций и репараций», – подытожил эксперт.

Ранее стало известно о том, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). По его словам, СНБО рассмотрел многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором».

Он также сообщил, что СНБО поручил украинскому правительству внести на рассмотрение Рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций. Он должен быть принят в течение двух месяцев.

Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели» не будут иметь возможности манипулировать украинцами. В пятницу анонсированные Зеленским меры были введены в действие отдельным указом.

Также Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине. При этом в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что таким образом власти Украины перешли к финализации своих усилий по борьбе с каноническим православием, которая ведется без малого 30 лет. Создавая разного рода раскольнические структуры и заручаясь зарубежной поддержкой, устраивая репрессии и гонения на веру, потворствуя рейдерским захватам храмов и церквей, действуя вопреки конституции Украины, власти страны намерены объявить вне закона более 12 тыс. священнослужителей и миллионы прихожан.

Помимо вопросов религии и идеологии, у подобных гонений есть и коммерческое измерение. Если раньше, к примеру, Петр Порошенко использовал визитную карточку Киева – Андреевскую церковь – в качестве взятки стамбульскому патриарху Варфоломею в обмен на выдачу томоса раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), то нынешний президент и стоящие за ним силы намерены отнять святыни русского православия в пользу неканонических структур, наделив их имущественной базой.

К вечеру пятницы эти соображения получили свое подтверждение: к примеру, Киево-Печерская лавра была перерегистрирована на раскольничью ПЦУ.

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