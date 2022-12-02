|
|
Шольц сообщил Путину о планах поддерживать обороноспособность Киева
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС.
Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск».
Лидеры также договорились поддерживать контакт.
В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту.
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
|
|
Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
|
|
Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге
Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
|
|
Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ошибкой слова главы ЕК фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. солдат ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России якобы является ошибкой.
Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы допустила ошибку, когда сообщила о 100 тысячах погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, общие потери ВСУ якобы составляют от 10 до 12,5-13 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Накануне мэр Снигиревки Юрий Барбашов заявил, что Украина за полтора месяца боев под Херсоном потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту
|
|
Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО.
Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине.
В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.
Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах.
Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО.
Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские парламентарии призвали исключить Россию из ООН
Украинский депутат Железняк: Рада призвала реформировать ООН и исключить Россию из всемирной организации
Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к реформированию ООН и заявила о «нелегитимности» участия России во всемирной организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Железняк сообщил, что Верховная рада Украины одобрила заявление о необходимости реформирования ООН и «нелегитимности» пребывания России во всемирной организации, передает РИА «Новости».
В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности ООН. Ранее Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи.
Минобороны: Освобождены 50 российских военнопленных
Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России
Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в «восхвалении русского мира»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в прославлении России и «восхвалении русского мира».
По данным ведомства, они «восхваляли русский мир» и пели «о пробуждении матушки-Руси», передает РИА «Новости».
Подозреваемым вменяют статью под названием «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».
Ранее СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена «пророссийская литература».
До этого священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России».
Пентагон решил обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний»
WP: Пентагон рассматривает план по значительному расширению обучения украинских военных
Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению «изощренных кампаний», сообщили СМИ.
Как сообщает издание Washington Post, Пентагон рассматривает план по обучению украинских военных проводить «изощренные кампании» против российской армии, пишет Washington Post, передает РИА «Новости». Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы.
Ранее находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко рассказал, что американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году.
Путин: 15 % россиян нуждаются в помощи психологов
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации.
«Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости».
Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС.
«Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки.
Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.
В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.
Минобороны объявило об освобождении Курдюмовки в ДНР
В результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 60 военнослужащих, три танка и шесть бронемашин сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.