ЕР внесла законопроект о снятии налогов с выплат студентам

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Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель

Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.

«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».

«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.

«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.

«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.

«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.

«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.

«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.

«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.

«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.

«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.

«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.

«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.

Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .

Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.

Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.

Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.

«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.

Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».

Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.

Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.

Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.

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