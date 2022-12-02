США захотели помочь Европе отказаться от российского газа

Политолог: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса

Американист Дудаков: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса

Антиинфляционный закон США направлен на защиту американских производителей и переманивание к себе европейской промышленности. Президенту Франции не удастся убедить Джо Байдена смягчить этот закон для нужд евробизнеса. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков, комментируя визит Эммануэля Макрона в США.

«Макрону вряд ли удастся добиться от американцев пересмотра закона о снижении инфляции. Белый дом настроен ужесточать протекционистские меры для поддержки американского бизнеса. В следующем году всему миру грозит глобальная рецессия. Об этом говорят прогнозы многих международных организаций. Приоритет для администрации Байдена – это защита собственного рынка», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«США мало волнует происходящее в Европе. Здесь важную роль играет фактор геополитики. Именно Макрон выступает за то, чтобы принять собственные меры поддержки европейской промышленности, которые характеризуются звучным лозунгом «Покупай европейское». В теории это могло бы стать антиподом политики «Покупай американское», – подчеркивает эксперт.

«В США к этому относятся нормально, понимая, что Европа уже никогда не сможет навязать конкуренцию США в области экономики. При этом они заинтересованы в сокращении торговых отношений между Европой, Россией и Китаем. Поэтому Штатам идти на уступки нет никакого смысла. Наоборот, им хочется убедить Европу пойти на такие же жесткие меры, которые бы в целом поддержали Штаты на глобальной арене», – рассуждает эксперт.

«Компромисс по данному вопросу маловероятен. До вступления закона в силу остался месяц. Это не тот срок, за который можно о чем-либо договориться. Европу ждет дальнейший отток капитала, производственных мощностей и рабочих рук. Какие-то минимальные уступки, конечно, возможны. Но это не спасает положение европейской промышленности», – резюмирует Дудаков.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Особое недовольство вызывает закон «О снижении инфляции», принятый Штатами. Благодаря закону США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Эта инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики.

Как пишет издание «Коммерсант», Макрон планирует попросить президента США сделать исключение в новом законе для европейских компаний. Единственное, в чем у двух лидеров не ожидается особых разногласий – это отношение к кризису на Украине.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что кризис, с которым Европа столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны.

При этом сам Макрон в последнее время суетится больше, чем обычно. Он поссорился со всеми союзниками Парижа и готов вывести конфликт с Москвой на новый уровень, требуя наказать Россию за блэкаут на Украине. Но, как писала газета ВЗГЛЯД, он едва ли добьется своих целей.

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