США захотели помочь Европе отказаться от российского газа

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2 декабря, пятница | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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США захотели помочь Европе отказаться от российского газа
Американский президент Байден: США намерены тесно взаимодействовать с Европой в целях отказа ЕС от российского газа
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США намерены тесно взаимодействовать с Европой в целях диверсификации используемых энергоресурсов, отказа от российского природного газа и ускорения перехода на экологически чистые источники энергии, заявил американский президент Джо Байден после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
После встречи с Макроном Байден заявил, что США помогают Европе диверсифицировать используемые энергоресурсы и в ближайшей перспективе отказаться от российского природного газа при одновременном ускорении перехода на экологически чистые источники энергии. Байден приветствовал прогресс, которого стороны достигли по многим из этих вопросов в рамках совместной с ЕС рабочей группы по энергетической безопасности, а также объявил о намерении США работать в тесном партнерстве с Европой по этому вопросу, передает ТАСС.
Он также сообщил, что лидеры США и Франции взяли на себя обязательство углублять сотрудничество между странами в сфере гражданской ядерной энергетики в рамках двустороннего партнерства в области экологически чистой энергии.
Накануне Газпром сообщил о падении экспорта газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года на 44,5%. Днем ранее цена газа в Европе превысила 1600 долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу.
Газпром отверг требования по иску Uniper
Газпром подтвердил получение иска от Uniper и отверг требования компании
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Газпром получил иск от немецкого энергоконцерна Uniper, в российской компании заявили, что не признают нарушения контрактов и правомерности германской стороны требовать возмещения убытков, сообщили в «Газпром экспорте».
Uniper инициировала разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном трибунале в Стокгольме.
Немецкая сторона требует, чтобы российская компания возместила убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. В связи с этим Uniper пришлось закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками по ранее согласованным ценам и объемам. Из-за этого расходы компании уже составили не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024, передает «Интерфакс».
ООО «Газпром экспорт» сообщила, что изучает итоговое заявление, однако отвергает все обвинения и требования Uniper.
Напомним, Uniper надеется на возмещение убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Газпром сообщил о падении экспорта газа в страны дальнего зарубежья
Газпром сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья почти на 45%
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года сократился на 44,5% – до 95,2 млрд кубометров, сообщил Газпром.
Экспорт снизился на 76,3 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, сообщается в заявлении компании в Telegram.
Уточняется также, что спрос на голубое топливо компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд кубометров.
При этом 28 ноября по газотранспортной системе Газпрома российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа. 29 ноября был достигнут исторический суточный максимум для ноября – 1486,7 млн кубометров.
В целом за 11 месяцев 2022 года Газпром снизил добычу газа на 19,4% – до 376,9 млрд кубометров, что на 90,8 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
В прошлом году Газпром добыл 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим показателем за последние 13 лет.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу.
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине
МИД Франции объявил начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине
Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
По словам представителя МИД Франции, создаваемый специальный трибунал займется «преступлениями России на Украине». Он также сообщил, что Франция поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных, передает РИА «Новости».
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой всемирной организации попыткой придать беззаконию в отношении России легитимность.
В Париже начали бастовать психиатры
Психиатры в Париже бастуют из-за нехватки средств для лечения пациентов
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Работники психиатрических отделений в Париже вышли на забастовки из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов.
Манифестация прошла во вторник перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В ней приняли участие десятки психиатров и представителей отрасли. Забастовки контролировали сотрудники полиции.
Протестующие потребовали у правительств Франции выделять больше средств для лечения пациентов и увеличить численность медицинского персонала.
По словам одной из участниц протеста, она работает в отрасли уже 20 лет и видит, как условия работы стали только хуже. В больницах становится меньше персонала, а также все меньше выделяют средств для обеспечения профессиональной деятельности. Особенно сложная ситуция в пригородах, отметила женщина.
«У нас недостаточно отделений для лечения детей, особенно детей с особенностями развития и аутистов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова участницы протеста.
Также медик добавила, что стало больше больных детей, а средств на их лечение не хватает. Людей помещают в списки ожидания.
Напомним, ранее акции протеста проводили работники TotalEnergies. Французы просили повысить заработную плату на 10% из-за высокой инфляции.
Из-за проблем с экономикой руководство Франции начало открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона.
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Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Политолог: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
Американист Дудаков: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
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Антиинфляционный закон США направлен на защиту американских производителей и переманивание к себе европейской промышленности. Президенту Франции не удастся убедить Джо Байдена смягчить этот закон для нужд евробизнеса. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков, комментируя визит Эммануэля Макрона в США.
«Макрону вряд ли удастся добиться от американцев пересмотра закона о снижении инфляции. Белый дом настроен ужесточать протекционистские меры для поддержки американского бизнеса. В следующем году всему миру грозит глобальная рецессия. Об этом говорят прогнозы многих международных организаций. Приоритет для администрации Байдена – это защита собственного рынка», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«США мало волнует происходящее в Европе. Здесь важную роль играет фактор геополитики. Именно Макрон выступает за то, чтобы принять собственные меры поддержки европейской промышленности, которые характеризуются звучным лозунгом «Покупай европейское». В теории это могло бы стать антиподом политики «Покупай американское», – подчеркивает эксперт.
«В США к этому относятся нормально, понимая, что Европа уже никогда не сможет навязать конкуренцию США в области экономики. При этом они заинтересованы в сокращении торговых отношений между Европой, Россией и Китаем. Поэтому Штатам идти на уступки нет никакого смысла. Наоборот, им хочется убедить Европу пойти на такие же жесткие меры, которые бы в целом поддержали Штаты на глобальной арене», – рассуждает эксперт.
«Компромисс по данному вопросу маловероятен. До вступления закона в силу остался месяц. Это не тот срок, за который можно о чем-либо договориться. Европу ждет дальнейший отток капитала, производственных мощностей и рабочих рук. Какие-то минимальные уступки, конечно, возможны. Но это не спасает положение европейской промышленности», – резюмирует Дудаков.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Особое недовольство вызывает закон «О снижении инфляции», принятый Штатами. Благодаря закону США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Эта инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики.
Как пишет издание «Коммерсант», Макрон планирует попросить президента США сделать исключение в новом законе для европейских компаний. Единственное, в чем у двух лидеров не ожидается особых разногласий – это отношение к кризису на Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что кризис, с которым Европа столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны.
При этом сам Макрон в последнее время суетится больше, чем обычно. Он поссорился со всеми союзниками Парижа и готов вывести конфликт с Москвой на новый уровень, требуя наказать Россию за блэкаут на Украине. Но, как писала газета ВЗГЛЯД, он едва ли добьется своих целей.
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Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Тегеран вызвал посла Франции в МИД Ирана
Tasnim News Agency: Посол Франции вызван в МИД Ирана из-за вмешательства Парижа во внутренние дела исламской республики
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Посол Франции в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с вмешательством Национального собрания французского парламента во внутренние дела исламской республики, сообщило Tasnim News Agency.
Нижняя палата парламента Франции принятием специальной резолюции выразила поддержку участникам демонстраций в Иране, осудив «жестокие и широкомасштабные репрессии» сил безопасности Ирана против демонстрантов. Резолюция объявляет действия Тегерана вопиющим нарушением прав на демонстрации и свободу мнений, передает ТАСС.
В резолюции утверждается, что в Иране имели место дискриминация в отношении женщин и представителей меньшинств, произвольные задержания, а также применение пыток и других форм жестокого обращения в тюрьмах. В связи с вышеперечисленными утверждениями французские законодатели решили создать специальный механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране.
Тегеран осудил резолюцию Национального собрания Франции, назвав ее вмешательством во внутренние дела республики.
Напомним, в начале ноября американский президент Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», после чего добавил, что жители Ирана «освободят сами себя».
После отъезда Байдена с Нантакета арендованные под его отпуск машины сгорели
Арендованные на время отпуска Байдена Секретной службой США машины сгорели после его отъезда с Нантакета
В результате пожара на фешенебельном курорте в штате Массачусетс оказались уничтожены пять внедорожников, которые Секретная служба США арендовала на время отпуска президента Джо Байдена, сообщили СМИ.
Байден провел День благодарения и смежные с ним выходные на острове Нантакет. После его отъезда арендованные Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator сгорели при пожаре на автостоянке в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов впервые с октября
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с октября
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с середины октября, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%, передает ТАСС.
Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1605 долларов за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт·ч.
Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Ранее в Газпроме заявили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность.
Песков ответил на вопрос «о посланиях Макрону» от Путина через Токаева
В Кремле заверили, что Путин не передавал никаких сообщений Макрону через Токаева
Российский лидер Владимир Путин не просил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева передать некие сообщения президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос возник из-за того, что Токаев посетит Макрона после поездки в Россию, однако в Кремле на него ответили отрицательно, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ранее Макрон «часами висел на телефоне», а теперь в Москве на его звонки не отвечают, более того, показательно не интересуются его мнением по поводу ситуации в мире.
В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.
Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.
Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов
Гендиректор по энергетике ЕК Йоргенсен предсказала ЕС зиму в 2023–2024 годах тяжелее нынешней
В 2022–2023 годах зима для стран ЕС будет трудной, но следующая может оказаться еще тяжелее, заявила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.
Йоргенсен выразила уверенность, что в Европе сделали все возможное для подготовки к наступающей зиме. Однако, по ее словам, «большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит» следующей зимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Она указала на сохранение дисбаланса на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. Прежде, по словам Йоргенсен, российский газ занимал долю в 40%, в ноябре же она сократилась до 7%. ЕК ожидает проблемы с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле. ЕС ведет работу по сокращению потребления энергии.
Йоргенсен, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС за год перестать зависеть от российских энергоносителей, сказала, что «это невозможно». При этом она подчеркнула «важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того», как ЕС «станет независимым от российских поставок».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
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