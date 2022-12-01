Газпром сообщил о падении экспорта газа в страны дальнего зарубежья

Газпром сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья почти на 45%

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года сократился на 44,5% – до 95,2 млрд кубометров, сообщил Газпром.

Экспорт снизился на 76,3 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, сообщается в заявлении компании в Telegram.

Уточняется также, что спрос на голубое топливо компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд кубометров.

При этом 28 ноября по газотранспортной системе Газпрома российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа. 29 ноября был достигнут исторический суточный максимум для ноября – 1486,7 млн кубометров.

В целом за 11 месяцев 2022 года Газпром снизил добычу газа на 19,4% – до 376,9 млрд кубометров, что на 90,8 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

В прошлом году Газпром добыл 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим показателем за последние 13 лет.

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