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19 декабря, понедельник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
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Путин анонсировал отправку белорусского космонавта на МКС
Путин подтвердил планы отправить на МКС космонавта из Белоруссии
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Отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере космоса, отметил, что в следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта, передает ТАСС.
Российский лидер также добавил, что Лукашенко во время предстоящего визита в Россию посетит в том числе Центр подготовки космонавтов. «Александр Григорьевич <…> принял мое приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни, перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге», – уточнил он.
Ранее Владимир Путин поручил Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Установлено точное место повреждения корабля «Союз МС-22»
Специалисты Роскосмоса определили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его данным, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что место повреждения удалось установить на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем.
В Роскосмосе подтвердили осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22», было обнаружено возможное место повреждения, данные с корабля продолжают изучать специалисты.
Напомним, в Роскосмосе допустили, что из-за неисправности системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС может состояться раньше плана.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на МКС опасно для астронавтов.
Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов
Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.
По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.
«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
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Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС.
Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Шойгу прибыл в Минск
Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Академик РАН сравнил отключенный из-за санкций телескоп с ржавеющим авто
Академик РАН Сюняев описал отключенный из-за санкций телескоп присказкой про ржавеющий авто
Российские и немецкие ученые совместно приглядывают за работоспособностью телескопа eROSITA на обсерватории «Спектр-РГ», отключенного из-за антироссийских санкций, сообщил научный руководитель обсерватории академик РАН Рашид Сюняев.
Сюняев сообщил, что сотрудники НПО имени Лавочкина совместно с сотрудниками немецкого Института Макса Планка «смотрят за здоровьем» eROSITA – телескопом, который не работает с февраля-марта 2022 года. «Есть такая присказка, что любая машина, которая стоит в гараже, ржавеет быстрее, чем машина, которая ездит», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Сюняева, по некоторым из систем телескопа есть вопросы, но в целом eROSITA готов к работе. Он сообщил, что когда будет принято соответствующее решение, то телескоп вернется к работе и программа будет завершена.
Телескоп eROSITA интегрирован в обсерватория «Спектр-РГ», запущенную в космос в июле 2019 года. Цель «Спектра-РГ» – составить на протяжении четырех лет наиболее точную карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Планировалось, что работа будет завершена к 2025 году.
После начала спецоперации на Украине немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ» был отключен специалистами из Германии. После этого программа российского была пересмотрена – телескоп приступил к изучению наиболее интересных участков, не дожидаясь завершения обзоров всего неба.
Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
Роскосмос: Температура на борту «Союза МС-22», где произошла разгерметизация радиатора, снизилась
Температурный режим в корабле «Союз МС-22», в котором ранее был поврежден радиатор, продолжила снижаться, сообщили в Роскосмосе.
Как сообщили в Роскосмосе, температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы, передает ТАСС.
Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.
Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере
Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС.
Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа.
Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны.
Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии
В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея.
Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность.
Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии
Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась
Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности.
Путин: Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены своими отношениями
Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений
Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко
«Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых разных областях и прежде всего в сфере экономики.
В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск для проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
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