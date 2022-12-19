Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Слюсарь стал заместителем председателя Совета АВЦ

Суперфиналист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» Константин Слюсарь с помощью кадрового агентства, запущенного на базе платформы, занял пост зампредседателя Совета Ассоциации волонтерских центров. В новой должности он будет курировать финансовый блок, организационные процессы, а также заниматься вопросами развития корпоративной культуры.

Как рассказал гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, это первое назначение, которое произошло при помощи кадрового агентства на платформе «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас много ярких выпускников, которым мы можем предложить вакансии наших партнеров. На позицию зампредседателя Совета Ассоциации волонтерских центров командой нашего кадрового агентства была предложена кандидатура суперфиналиста трека «Государственное управление» Константина Слюсаря... К настоящему времени уже более 380 выпускников конкурса занимают различные должности в федеральных и региональных органах власти, крупных компаниях, общественных организациях, вузах. Миссия кадрового агентства – в помощи нашим партнерам быстро закрывать имеющиеся вакансии сильными специалистами и управленцами. Приглашаю органы власти, государственные компании и общественные организации к сотрудничеству с нашим Кадровым агентством», – рассказал Комиссаров.

Ассоциация волонтерских центров обратилась в кадровое агентство с запросом найти кандидата на должность заместителя председателя Совета Ассоциации. Опыт Слюсаря был подходящим для этой вакансии. Константин уже занимался администрированием трех региональных проектов в сфере малого бизнеса, сумел организовать переход региона к новой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также выстроить комплексную систему инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства на местах.

«Для меня приглашение в Ассоциацию волонтерских центров, крупнейшую НКО в сфере добровольчества – это не просто большая честь, но и огромный кредит доверия. С каждым годом объем задач, которые стоят перед ассоциацией, все больше возрастает. А значит, должны меняться и организационные процессы, выстраиваться новые управленческие структуры, которые будут эффективно решать вопросы, с одной стороны, не создавая лишних бюрократических преград, а с другой – достигая всех запланированных результатов, особенно если речь идет о бюджетном финансировании. Конечно, здесь мне очень пригодится мой многолетний опыт государственной службы, а также работа по координации реализации государственных программ и национальных проектов. Наверно, это первоочередная задача для меня», – поделился Слюсарь.

При участии агентства кандидат прошел все необходимые этапы собеседований. В частности, интервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров, организатором Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, руководителем платформы ДОБРО.РФ и председателем комитета Государственной Думы по молодежной политике Артемом Метелевым.

«В нашей большой и дружной команде Константин будет заниматься финансовыми и административными вопросами, взаимодействовать с органами власти. Здесь пригодится его опыт государственной службы. Лидерский опыт Константина поможет нам также развивать корпоративную культуру. Вместе мы реализуем миссии нашей организации и расширим добровольческое движение по всей стране», – подчеркнул Артем Метелев.

Помимо работы с организационными процессами Константин Слюсарь также займется контролем за финансово-хозяйственной деятельностью и взаимодействием с органами государственной власти. Еще одним направлением работы станет взаимодействие с кадрами и развитие корпоративной культуры.

«Ассоциация, с одной стороны, получает целевое бюджетное финансирование на решение отдельных государственных задач, а с другой – организует грантовые конкурсы, например, для «серебряных» волонтеров. Все это требует особой финансовой дисциплины, четкого регламента взаимодействия со всеми категориями получателей, в том числе с самыми уязвимыми», – отметил Слюсарь.

Кадровое агентство на базе платформы «Россия – страна возможностей» начало свою работу с 1 ноября. Агентство делает упор на рекрутмент в госсекторе, но не ограничивается им. Малый и средний бизнес, частные предприниматели также могут обратиться в агентство за помощью с подбором кадров. Это особенно удобно для компаний, у которых недостаточно развита функция HR. Условия сотрудничества с каждой компанией, а также государственными органами индивидуальны и зависят от задач, которые агентству предстоит решить.

Войти в базу агентства и стать потенциальным кандидатом для компаний государственного сектора, государственных корпораций, коммерческих и некоммерческих организаций может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте rsv.ru, даже не будучи участником какого-либо из конкурсов. Следует отметить, что Кадровое агентство работает от запроса наших заказчиков и не является биржей труда или центром занятости населения. Поиск и подбор осуществляется на вакантные должности, заявленные от заказчиков. Кадровое агентство связывается с кандидатами из базы, чье образование, опыт работы и другие характеристики четко соответствуют вакансии.

Выпускники проектов платформы не имеют преференций при отборе кандидатов, однако у работодателя будет больше информации об их способностях, которую АНО «Россия – страна возможностей» получает во время их участия в конкурсах.