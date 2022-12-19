Во Франции в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу задержали более 200 человек

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Более 200 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после поражения французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщили в МВД Франции.

По информации ведомства, стражи порядка задержали 227 человек, 40 сотрудников полиции и жандармерии получили ранения, главным образом во время столкновений с участниками беспорядков в Лионе, передает «Интерфакс».

Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона на Елисейских полях протестующих, которые кидали петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Помимо Лиона и Парижа, сообщается о беспорядках в Ницце, где зачинщики беспорядков поджигали мусорные баки и дымовые шашки.

Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира. Глава Российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре.