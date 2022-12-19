Самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в ЦАР вылетел в Россию

Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в Россию.

До этого пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в Россию, передает РИА «Новости».

Сотни жителей ЦАР собрались у аэропорта Банги в понедельник утром, чтобы поддержать главу Русского дома Дмитрия Сытого, которого экстренно эвакуируют в Россию после покушения.

Местные жители выстроились с плакатами вдоль дороги, по которой проехала машина с пострадавшим. По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.

На плакатах у собравшихся надписи: «Россия и ЦАР против нацизма», «Скорейшего выздоровления Дмитрию! Дмитрий, оставайся жив!», «Жители ЦАР с Россией».

Как ранее в посольстве России в Банги сообщили, состояние главы Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь.