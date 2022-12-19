Стало известно о состоянии раненого главы Русского дома в ЦАР

Посольство России в Банги: Состояние главы Русского дома в ЦАР после ранения тяжелое

Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь, сообщили в посольстве России в Банги.

По словам представителя посольства, состояние здоровья тяжелое, медики борются за жизнь, передает ТАСС. В посольстве напомнили, что было принято решение об экстренной эвакуации Сытого в Россию, но не уточнили, когда она состоится.

Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку «от всех французов».

В пятницу главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто стоит за атакой на российского эмиссара в Африке.