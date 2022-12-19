В России собрались создать государственного разработчика и издателя видеоигр

«Коммерсант»: В России хотят создать государственного разработчика и издателя видеоигр

Российские власти собираются создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, на развитие отрасли планируется направить от 7 до 50 млрд долларов до 2030 года, пишут российские СМИ.

По данным источников «Коммерсанта», власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО «Цифровая экономика» (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), «центр компетенций» в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Сообщается, что роль последнего возьмет на себя новая структура «Росгейм», которую учредят несколько участников рынка.

Для «Росгейма» рассматривается несколько вариантов развития: «стабилизационный», «амбициозный» и «лидерский», предусматривающий выделение финансирования в размере 7 млрд долларов, 20 млрд долларов и 50 млрд долларов до 2030 года соответственно.

Так, в рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран – разработчиков игр. «Амбициозный сценарий» предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не уточняется. А самый масштабный «лидерский сценарий» предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами.

Отмечается, что отечественные видеоигры можно будет использовать как мягкую силу за рубежом.

Согласно документу, подготовленному Агентством развития компьютерного и иных видов спорта, к 2030 году российские студии выпустят 25 «AAA-игр» (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд рублей на каждый) и 40 «AA-игр» (проекты с бюджетом до 1,6 млрд рублей) для компьютеров и консолей. При этом к этому же сроку появятся две отечественные игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox американской Microsoft и Playstation японской Sony).

Ранее эксперты заявили о необходимости шагов для развития отечественной игровой индустрии и популяризации геймдева.