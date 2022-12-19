Беженец с Украины пожаловался на унижение от британцев

Украинский беженец Исид заявил о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях

Беженец с Украины Игорь Исид рассказал в изданию Wales Online о трудностях и унижениях, пережитых после приезда в Британию.

По его словам, обеспеченная Британия не только не спасает людей от стресса, но иногда даже усугубляет его. Как отмечается в статье, после конфликта со «спонсором», первым приютившим Исида в валлийском Бреконе, от бродяжничества его спасла лишь случайная встреча с викарием, который позволил беженцу заночевать в церкви, передает РИА «Новости».

Исид рассказал, что приезд в Великобританию, поиск жилья и сопутствующие проблемы заставили его чувствовать себя «униженным и обескураженным». Он посетовал, что принимающая сторона может «выкинуть жильца на улицу», устроить «невыносимые условия», даже вмешиваться в личную жизнь. Так, мужчина рассказал о случае с украинкой, которая посреди ночи ушла из дома «спонсора», так как он и его семья «контролировали» ее. Другая беженка столкнулась с тем, что принимающая сторона без какой-либо причин разорвала с ней соглашение, и в результате она оказалась на улице.

«Беженец по сути является предметом», – подчеркнул украинец.

Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.