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Беженка с Украины вернулась на родину из-за «невыносимых условий жизни» в Британии
Gazette and Herald: Украинка Наталья Тараненко была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни
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Украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни, сообщили местные СМИ.
Как сообщает местное британское издание Gazette and Herald, Наталья Тараненко полгода назад вместе с тремя детьми приехала в город Троубридж. Она была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни.
По словам Тараненко, спонсоры сняли для ее семьи квартиру в старом доме в Троубридже, где постоянно было холодно, стала появляться плесень, дети начали кашлять. При этом счет за электроэнергию составлял 300 фунтов стерлингов (364,3 доллара США), передает РИА Новости. Новое доступное жилье ей не удалось найти. По данным издания, Тараненко надеется вернуться в Великобританию вместе с детьми.
Ранее недовольная британским сервисом украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, где она проживает с дочерью.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине немецкие танки
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки во избежание эскалации противостояния с Россией
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в этом вопросе, передает РИА «Новости».
По словам главы немецкого правительства, первый принцип заключается в поддержке Украины в рамках имеющихся возможностей. Во-вторых, Германия, по словам Шольца, якобы старается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, подчеркнул канцлер, Германия не будет действовать в одиночку. Такую позицию он назвал решительной, но взвешенной, и предположил, что немцев она устраивает.
В прошлое воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Пушилин заявил о модернизации спецами из США украинских беспилотников в Харькове
Специалисты из Соединенных Штатов помогли украинским военным усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по российским аэродромам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Модернизация беспилотников проходила на Харьковском авиазаводе, одна из американских компаний помогла ВСУ оборудовать аппараты системами GPS, сказал Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что были улучшены те модели, которые наносили удары по аэродромам на территории России.
В начале декабря украинские БПЛА совершили налет на военные аэродромы в Саратовской области и в Рязани, погибли три человека.
Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили беспилотники, украинские военные пытались нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства.
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
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Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Зеленский заявил о проблемах на Украине с водой, теплом и светом
Зеленский заявил о серьезных проблемах на Украине с водоснабжением и сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной.
Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил о наличии на Украине проблем с поставкой тепла и больших проблем с подачей воды. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве и столичной области, Винницкой и Львовской областях и их административных центрах, масштабные отключения есть во многих других регионах. Зеленский также заявил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В тот же день «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии. Кроме того, в субботу во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения и все глубже втягиваются в украинский конфликт
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Вашингтон утрачивает инстинкт самосохранения и все глубже втягивается в украинский конфликт, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое Соединенных Штатов на эскалацию, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале Newsweek.
Антонов в своей статье о влиянии украинского кризиса на российско-американские отношения и процесс трансформации мирового порядка, текст которой на русском языке распространило диппредставительство РФ в США, выразил уверенность, что мы находимся в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира, передает ТАСС.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах отметил, что Россия выступает за то, чтобы в будущей системе международных отношений учитывались интересы всех участников, а новые центры развития в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке могли бы оказывать равное влияние на глобальные процессы вместе с Россией и США. Он констатировал, что предложения России находят все больше понимания и поддержки в различных регионах планеты.
Как отметил глава российской дипмиссии, наивно полагать, что в ходе упомянутой трансформации соперничество России и Соединенных Штатов в одночасье прекратится. Он выразил уверенность, что Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и «заглушить» голос Москвы. При этом Антонов подчеркнул, что российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным, так как это основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения.
По словам российского дипломата, из воспоминаний посла СССР в США Анатолия Добрынина следует, что во времена самого острого соперничества между Москвой и Вашингтоном обеспечивалась базовая составляющая межгосударственного взаимодействия – подлинное стремление понять друг друга.
Антонов подчеркнул, что в реалиях сегодняшнего дня Москва не видит подобного настроя со стороны Вашингтона, напротив – русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах предупредил, что последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы. Он констатировал, что администрация США полностью игнорирует озабоченности России, а постоянное повышение ставок Белым домом через отправку все более мощного оружия Киеву говорит о том, что Вашингтон ведет дело к эскалации.
В этом контексте Антонов вновь напомнил американским коллегам об особой ответственности наших держав за поддержание глобальной безопасности. Он отметил, что Россию и США объединяют и другие общие приоритеты, среди которых борьба с международным терроризмом, изменением климата, пандемиями, обеспечение стабильности в Арктике.
Глава российской дипмиссии выразил согласие с мнением патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера, который отмечал, что в условиях нового миропорядка традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий. Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все же прислушаются к доводам России и проявят конструктивный подход к украинскому кризису и связанным с ним рискам.
В прошлый четверг замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию. В августе Антонов предупреждал, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией.
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
В США назвали Украину вторым Вьетнамом для американцев
Американский судья Наполитано заявил, что Украина превращается второй Вьетнам для США
Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, это безумное решение, заявил судья Эндрю Наполитано.
Юрист рассказал на YouTube-канале Judging Freedom, что в Пентагоне назвали целью отправки советников на Украину контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на опасность такого шага.
По его словам, война во Вьетнаме началась с того, что двести военных были посланы туда советниками, передает РИА «Новости».
Наполитано считает, что отправка американских советников на Украину означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах. Также судья сожалеет, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это безумием.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка сделала СВО неизбежной.
Канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде против жителей Донбасса
Независимая канадская журналистка Бартлет считает геноцидом обстрел Киевом жителей Донбасса
Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а мирные, деловые районы, людные улицы, детские площадки, жилые дома, она совершает геноцид, эти действия нельзя обелять, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в Донбассе.
Независимая журналистка Ева Бартлет приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.
Барлет рассказала, что с коллегами документирует преступления Украины против жителей Донбасса, чтобы в итоге Киев привлекли к ответственности за эти военные преступления.
«Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут. И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид», – цитирует РИА «Новости» Бартлет.
Журналистка рассказала, что Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а бомбит мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома.
«Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет «Града», выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление», – заявила Бартлет.
Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, она сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тыс.мирных жителей, но западные СМИ об этом не пишут.
Бартлет надеется, что все цели СВО будут достигнуты, она считает, что ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки.
По ее словам, есть сообщения о том, что Украина активизировала в январе-феврале обстрелы Донбасса до начала СВО.
«Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», – подчеркнула Бартлет и выразила надежду, что на Украине к власти в итоге придут некоррумпированные силы.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку.
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Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Папа Римский Франциск: Идет мировая война
Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время.
Как заявил папа Римский в интервью испанской газете «А-бэ-сэ», президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему не одного из своих религиозных советников, которого он принимает и помогает, передает ТАСС.
«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов» – полагает Франциск.
Ранее Папа Римский призвал скромно отметить Рождество и отправить средства Украине.