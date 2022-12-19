Жители Германии рассказали о трудностях в экономии отопления

Жители Германии признаются, что достигли предела в экономии отопления

Не все жители Германии готовы следовать рекомендациям регулятора и слабо обогревать жилье, хотя и стараются искать способы жить в холоде. Немцы рассказали, что им приходится идти на ухищрения, чтобы выполнить требования государства об экономии.

Прошедшая неделя в Германии началась с резкого похолодания, местами температура воздуха достигала минус 9 градусов, тем не менее федеральное сетевое агентство призывало граждан не снижать усилий по экономии, чтобы продержаться всю зиму.

Как рассказал РИА «Новости» житель многоквартирного дома под Берлином, попросивший не называть его имени, до прошлой недели он еще не начинал пользоваться отоплением. Он родился и вырос в ГДР, а недавно сменил жилье. При въезде в новую арендованную квартиру он получил от арендодателя в подарок термометр.

«Мы договорились, что я не буду обогревать в комнатах выше 20 градусов. Владелец боится перерасхода. Это и в моих интересах... счета за отопление не входят в стоимость аренды. Пока удавалось обходиться теплой одеждой и пуховыми одеялами. Надеваю на себя несколько кофт, в них же сплю. До плюс 15 еще можно находиться в квартире, но когда температура опускается до 14, становится сложно», – рассказал немец.

Он добавил, что в его случае предел экономии уже достигнут.

Другой собеседник агентства, уроженец западной Германии, не пользуется отоплением, потому что его соседи справа и слева «топят так хорошо, что и его комнаты согреваются». Мужчина добавляет: ему известно, что россияне вообще не слишком заботятся об отоплении. «Бербок (глава МИД страны) говорила, что вы круглосуточно держите свои радиаторы включенными».

Сложнее всего приходится тем, кто привык, когда в квартире тепло всегда. Так, приехавшая из России девушка рассказала, что занимается научной работой и снимает комнату в квартире немки в Берлине. Россиянка пыталась следовать рекомендациям по экономии, которые дают в Германии и которые выполняют арендаторы других комнат: устанавливать регулятор на радиаторе отопления на отметке не выше двух, выключать его, выходя из дома или отправляясь спать. «Но в итоге я простыла. Батареи в квартире постоянно были на нуле. Я чувствовала себя все время замерзшей. Чтобы отогреться, ходила в сауну», – сказала собеседница агентства.

Она сдалась и теперь устанавливает у себя в комнате комфортную температуру. На ее радиаторе отдельный счетчик, который она должна была сфотографировать при въезде. Хозяйка уже предупредила, что во время оплаты коммунальных услуг может пересчитать стоимость аренды.

«Мне сказали, что даже если я уже съеду, арендодатель все равно имеет право снять с меня деньги за перерасчет», – рассказала девушка.

Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.

В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.