При пожаре на месторождении газа в Иркутской области пострадали семь человек

Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС

Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца

Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.

По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».

В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.

Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.