При пожаре на месторождении газа в Иркутской области пострадали семь человек

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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 04:53  |  vz.ru
Разделы

Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

Запорожская АЭС получит новую защиту от ВСУ кадр из видео
На Запорожской атомной электростанции стали возводиться специальные сооружения для защиты ряда ее критических объектов от украинских обстрелов. Какие именно части станции наиболее уязвимы, чем именно они будут прикрыты и почему эти меры в итоге позволят прекратить идущий от Украины ядерный шантаж? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Отцы советского лазера были учеными с юмором

Сергей Лесков
Сергей Лесков, журналист
Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Первые в мире работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Подробности...

Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...
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США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
    Псковские десантники отодвинули ВСУ на Сватовском направлении Российские войска освободили Яковлевку в ДНР Температура воздуха в Крыму побила рекорд 1937 года Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
    В Китае назвали три цели США на Украине Спецназ «Ахмат» уничтожил опорный пункт ВСУ на соледарском направлении Немецкие СМИ сообщили о серьезных проблемах с новейшей БМП «Пума» бундесвера Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде

    Главная тема


    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    «ужас для народа Украины»


    Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

    замена «Союза МС-22»


    Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС

    «наш общий враг»


    Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО

    Видео

    переговоры лидеров


    Россия вернет соседские отношения Турции и Сирии

    строительство жилья


    Украина завидует восстановлению Мариуполя

    гуманитарная катастрофа


    Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

    «позор Парижа»


    Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

    невосполнимый дефицит


    Самую острую проблему Казахстана может решить только Россия

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    При пожаре на месторождении газа в Иркутской области пострадали семь человек

    В результате возгорания на месторождении газа в Иркутской области пострадали семь человек

    19 декабря 2022, 04:23

    Текст: Антон Антонов

    Семь человек пострадали в результате возгорания на нефтегазоконденсатном месторождении, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Кобзев в Telegram подтвердил, что погибших нет, но два человека находятся в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Еще четверо пострадавших – в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, который получил обморожением ног, будет лечиться амбулаторно. Глава региона сообщил, что пожар на установке комплексной подготовки природного газа ликвидирован, угрозы для населения нет.

    Напомним, пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Возгорание началось в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа.

    Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС
    Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца
    		    18 декабря 2022, 07:57
    Фото: vk.com/roscosmos
    Текст: Антон Никитин

    Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.

    По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».

    В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.

    Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.

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    Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
    Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
    		    18 декабря 2022, 13:38
    Фото: PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».

    Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.

    В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.

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    Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
    Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
    		    18 декабря 2022, 15:38
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.

    В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.

    Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

    В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.

    В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

    Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

    Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.

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    В Китае назвали три цели США на Украине

    18 декабря 2022, 18:21

    Текст: Ольга Иванова

    В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.

    По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.

    Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».

    «США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.

    Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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    NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
    		    18 декабря 2022, 12:49
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.

    По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.

    Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.

    Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

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    Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года
    Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу

    18 декабря 2022, 20:57

    Текст: Ольга Иванова

    Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.

    Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».

    Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

    Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.

    В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.

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    Немецкие СМИ сообщили о серьезных проблемах с новейшей БМП «Пума» бундесвера
    Spiegel: Новейшая БМП бундесвера «Пума» провалила учебные стрельбы
    		    18 декабря 2022, 12:14
    Фото: imago images/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германский бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на электронное письмо командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, адресованное командованию сухопутных войск и министерству обороны ФРГ.

    По данным журналистов, после проведения учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они «не подвергались чрезмерным нагрузкам», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Военные знали о возникновении подобных неполадок, но они «никогда не возникали с такой частотой». В одной из БМП произошел пожар из-за возгорания кабеля в кабине, а две последние машины, остававшиеся в рабочем состоянии, сломались после полутора часов стрельб с повреждениями башни.

    По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma «превращается в лотерею», при этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО.

    Однако на то, чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее четырех месяцев. Вероятно, ненадежную технику придется заменить моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.

    Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma еще в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том что цена за одну машину, составлявшая изначально порядка 7,6 млн евро, выросла до примерно 17 млн.

    Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что из имеющихся у Бундесвера 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150.

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    Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
    Кадыров написал пост на китайском языке с призывом объединиться против НАТО
    		    18 декабря 2022, 14:54
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился на китайском языке к исламскому миру с призывом противостоять Североатлантическому альянсу.

    «Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться, совместно противостоять нашему общему врагу!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «НАТО угрожает существованию всего мира».

    По словам чеченского руководителя, за последние 100 лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы мирных жителей». Сегодня, пишет Кадыров, эти страны «хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать». Россия, по его словам, «бросила вызов этому злу» и «уверенно идет к победе», передает РИА «Новости».

    «Не позволяйте НАТО приказывать вам, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину!» – добавил глава Чечни.

    10 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность возрастанием конфликта с Россией, однако рассчитывают его избежать.

    Тем не менее в МИД России ранее указали, что страны – участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, а США осознанно ведут курс на эскалацию.

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    В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки
    НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка

    18 декабря 2022, 10:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.

    По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки.

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    Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
    Роскосмос: Температура корабля «Союз МС-22» после разгерметизации радиатора снижается
    		    18 декабря 2022, 13:05
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Температурный режим в пилотируемом корабле «Союз МС-22», в котором произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, снижается, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    По сообщению пресс-службы, температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря вмешательству специалистов ЦУП, оставаясь в заданных пределах, корабль планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS, результаты передадут на Землю в понедельник утром, передает ТАСС.

    Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.

    Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на Международной космической станции опасно для космонавтов.

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    Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении

    18 декабря 2022, 19:25

    Текст: Ольга Иванова

    Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».

    Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.

    По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.

    Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.

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    Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
    Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
    		    18 декабря 2022, 05:33
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.

    На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

    В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.

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    При обстреле ВСУ Белгородской области погиб человек
    Губернатор Гладков: Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

    18 декабря 2022, 15:00

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По сообщению Гладкова, в Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший, зафиксированы повреждения на птицефабрике. Он добавил, что уже выехал на место, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что из-за этого обстрела в Белгороде пострадали четыре человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Гладков уточнил, что Белгороде снаряд попал в дом, где в эпицентре находились двое детей, которые чудом не пострадали.

    Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона.

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    Самолет с россиянами застрял в аэропорту Хельсинки
    		    18 декабря 2022, 11:18
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительство, заявил сотрудник посольства. Ранее сообщалось, что пассажиры находятся в самолете уже более 10 часов и их не выпускают.

    Как сообщил источник РИА «Новости», посольство России в курсе ситуации, поступили звонки от российских туристов.

    Ранее REN-TV со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщало, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Пассажиры жалуются, что их держат в самолете уже 10 часов, не выпуская. Им не предоставляют еду. Некоторые из них жалуются на плохое самочувствие из-за того, что нечем дышать.

    Ранее власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны.

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    Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
    Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
    		    19 декабря 2022, 00:58
    Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.

    Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того, как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».

    «Должно быть в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.

    Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.

    Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80 и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.

    Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.

    При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.

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