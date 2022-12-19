Британия обещала Киеву бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов

Канцелярия Сунака обещала направить Украине в 2023 году сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

В 2023 году Великобритания обеспечит бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину, заявила канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака.

В заявлении говорится, что Украина получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, для этого британские власти заключили сделку на 304 млн долларов. В 2022 году Лондон направил Киеву свыше 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, передает ТАСС.

Объявление о поставках в 2023 году сделано в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил, который пройдет в Риге. В саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Сунак намерен призвать участников саммита как минимум сохранить помощь Киеву на нынешнем уровне.

Позднее Сунак посетит Эстонию, где состоится его встреча с находящимися в республике британскими военными из многонационального батальона НАТО. В Эстонии Сунак также проведет переговоры с главой правительства страны Каей Каллас. Великобритания и Эстония намерены заключить договор о сотрудничестве в сфере инновационных технологий.

Напомним, Сунак считает, что поддержка Украины позволяет странам Запада демонстрировать «коллективную решительность» в ситуации, когда в мире заговорили о слабости Запада из-за «падения Кабула, пандемии и экономического раздора».