Сунак назвал поддержку Украины ответом на разговоры о слабости Запада

Сунак похвастался новой санкционной моделью и назвал поддержку Украины ответом на разговоры о слабости Запада

Поддержка Украины стала ответом тем, кто говорил о слабости Запада из-за ситуации в Афганистане, коронавируса и экономических проблем, заявил глава правительства Великобритании Риши Сунак.

Сунак утверждает, что Россия якобы бросает вызов фундаментальным принципам Устава ООН, а Китай «борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти». В связи с этим Великобритания «совершит эволюционный скачок в своем» внешнеполитическом подходе, передает ТАСС.

Он призвал стать «сильнее в отстаивании ценностей и в открытости», «противостоять конкурентам не на уровне риторики, а с помощью твердого прагматизма». В 2023 году Лондон намерен обнародовать Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

По его словам, Великобритания осуществляет «революционный скачок в трех областях»: в отношениях с Европой в области миграции и в поддержке Украины; в отношениях с Китаем и укреплении экономической безопасности; в развитии партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

«После падения Кабула, пандемии и экономического раздора некоторые поговаривали о слабости Запада. В действительности же наш ответ на Украине продемонстрировал глубину нашей коллективной решительности», – сказал Сунак, отметив, что разработана совершенно новая санкционная модель. По его словам, НАТО и Объединенные экспедиционные силы обеспечивают защиту «от дальнейшей российской агрессии на востоке (Европы) или на Крайнем Севере».

При этом, как заверил премьер, Великобритания не намерена менять законы для юридической унификации с Евросоюзом: «Под моим лидерством мы никогда не состыкуемся с правом ЕС».

Сунак призвал пересмотреть подход к Китаю и отказаться от «наивных идей», что торговля способна привести к политическим реформам внутри любых стран. По его словам, «так называемый золотой век завершен». Он сказал, что «Китай представляет систематический вызов ценностям и интересам» Великобритании.