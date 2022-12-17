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В Британии призвали понизить температуру в бойлерах для экономии
Власти Британии призвали жителей понизить температуру в бойлерах для экономии газа
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Правительство Великобритании призвало жителей понизить температуру в бойлерах, и избегать потерю тепла через окна и двери, сообщает Bloomberg.
Власти Британии начали общественную кампанию по экономии газа и электроэнергии на фоне роста цен на электричество из-за холодов, для этого жителей попросили понизить температуру в бойлерах, а также плотно закрывать окна и двери, чтобы не терять тепло, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
В стране счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний года, а в начале этой недели цены на электричество в Европе подскочили из-за резкого похолодания и слабого ветра.
В начале октября оператор британской энергосистемы National Grid предупредил, что страна может столкнуться с принудительным отключением электроэнергии этой зимой.
Оператор предложил схему поощрения владельцев домов с умными счетчиками за сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Она будет действовать до марта 2023 года.
Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».
Ранее жителей Германии призвали продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой.
Минобороны: Ракетный удар сорвал переброску иностранного оружия на Украине
Российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, чтобы сорвать доставку иностранного оружия и боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
Удар в пятницу нанесли по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, цель была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате удара была сорвана доставка поставляемого Украине оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, и остановлены оборонные предприятия Украины.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате поражения подразделений ВСУ на четырех направлениях были уничтожены свыше 160 украинских военных.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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В Крыму позицию США по полуострову назвали «объявлением войны»
Постпред Крыма Мурадов назвал позицию США относительно полуострова «объявлением войны»
Заявление США по крымскому полуострову является «объявлением войны», которую американцы поручают вести чужими «кровавыми нацистскими руками», заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
По его словам, без прямого напоминания Вашингтону о российской «дубине» ядерного сдерживания, которая поднимается «над тупой головой вашингтонских безумцев», дело не обойдется, передает РИА «Новости»
Также Мурадов добавил, что в Штатах стоит помнить призыв знатока России Бисмарка не трогать русских.
«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», – резюмировал постпред.
Ранее стало известно, что полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории.
СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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Шольц указал на возможность восстановить отношения с Россией
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Европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В долгосрочной перспективе, когда конфликт будет исчерпан, возобновление отношения с Москвой станет возможным «в какой-то момент», заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что этот момент еще не настал.
В интервью изданию Suddeutsche Zeitung канцлер указал, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
Он заявил, что Россия должна завершить спецоперацию на Украине, и указал, что время для переговоров Москвы и Киева «давно пришло».
Ранее Шольц объявлял, что перед переговорами с Москвой о контроле над вооружениями нужно прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
В Кремле заявляли, что «об этом не может быть и речи».
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Второй полк ракет «Авангард» принят на боевое дежурство под Оренбургом
Минобороны: На боевое дежурство в Оренбургской дивизии заступил второй полк ракет «Авангард» с гиперзвуковыми блоками
Второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». В Минобороны отметили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск, передает РИА «Новости».
Министерство обороны показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата.
В ноябре Минобороны сообщало, что РВСН приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. В декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками полностью перевооружен.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Москвичам пообещали сугробы образца 1941 года
Снежные сугробы в столице к 19 декабря могут вырасти до рекордных размеров 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На северо-восток с юго-запада Европы движется циклон, который несет обильные осадки, в ближайшие часы в городе выпадет снег, и снегопад продолжится в воскресенье, сообщил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
За эти два дня прирост снега может составить более 10 сантиметров, на данный момент высота снежного покрова – 22 сантиметра. 19 декабря 1941 года высота снега составляла 34 сантиметра. Вероятно, что рекорд этого дня может быть побит, указал ученый.
Он отметил, что во время битвы под Москвой зима была очень снежной.
Вильфанд пояснил, что погода ухудшится, ветер станет сильнее, возможны снежные заносы и метель. При этом из-за высокой влажности воздуха минус 4 и минус 6 градусов будут казаться как минус 10 и минус 13.
В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
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Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Бут призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
Бут призвал россиян быть осторожными при выезде в недружественные страны
Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут призвал сограждан проявлять осторожность при выезде в недружественные и нейтральные страны и быть максимально бдительными из-за возможных провокаций США.
По его словам, США часто устраивают провокации подобные той, что произошла с ним, и «могут просто сразу после ареста посадить в самолет и отправить в Штаты», передает ТАСС со ссылкой на «Россия-24».
Напомним, в прошлый четверг состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
В 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.