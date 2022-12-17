В Британии призвали понизить температуру в бойлерах для экономии

Власти Британии призвали жителей понизить температуру в бойлерах для экономии газа

Правительство Великобритании призвало жителей понизить температуру в бойлерах, и избегать потерю тепла через окна и двери, сообщает Bloomberg.

Власти Британии начали общественную кампанию по экономии газа и электроэнергии на фоне роста цен на электричество из-за холодов, для этого жителей попросили понизить температуру в бойлерах, а также плотно закрывать окна и двери, чтобы не терять тепло, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В стране счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний года, а в начале этой недели цены на электричество в Европе подскочили из-за резкого похолодания и слабого ветра.

В начале октября оператор британской энергосистемы National Grid предупредил, что страна может столкнуться с принудительным отключением электроэнергии этой зимой.

Оператор предложил схему поощрения владельцев домов с умными счетчиками за сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Она будет действовать до марта 2023 года.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Ранее жителей Германии призвали продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой.