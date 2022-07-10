Британии предсказали «катастрофическую» зиму и «миллионы» новых нищих

|
10 июля, воскресенье | Последнее обновление — 07:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск
Разделы
Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
Подробности...
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
Подробности...
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
Подробности...
Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...
В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Британии предсказали «катастрофическую» зиму и «миллионы» новых нищих
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей», сообщает The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.
Как считают аналитики консалтинговой компании, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних «рекордных» 1971 (145 тыс. рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тыс. рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тыс. рублей) в начале 2023 года, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что последний прогноз компании показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. Так, в прогнозе от 22 июня Cornwall Insight прогнозировала рост ценового порога до 2981 (около 220 тыс. рублей) в октябре и 3003 фунтов стерлингов в январе.
По оценкам экспертов, подобное повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму, указывает издание.
Как отмечает издание, новые прогнозы «мрачны» и окажут дополнительное давление на домохозяйства, которые уже сталкиваются с ростом цен в условиях кризиса стоимости жизни. Так, британцы уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, после роста до «колоссальных» 9,1% в мае к концу года вырастет до 11%.
Ранее британские СМИ сообщили о возможном уходе Бориса Джонсона из политики. Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
|
|
Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Борис Джонсон согласился уйти в отставку
|
|
Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсона освистали во время объявления об отставке
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон объявил об отставке
|
|
Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с заявлением об уходе с поста главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый, сообщает телеканал Sky News.
«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», – передает ТАСС его выступление на пороге официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
При этом Джонсон призвал прямо сейчас начать процесс выбора нового лидера его партии.
«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что… процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», – сказал он.
Премьер рассказал, что пытался убедить коллег не менять правительство.
«В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», – заявил он.
Также премьер добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», – подчеркнул он.
Кроме того, Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставит «лучшую работу в мире». «Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», – сказал он, добавив, что своему будущему преемнику окажет «всю поддержку, какую сможет».
В заключение Джонсон поблагодарил британскую общественность за оказанную ему «огромную привилегию».
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова назвала бумерангом от дела Скрипалей грядущую отставку Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что грядущая отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона – удар запущенного им же бумеранга, связанного с «делом Скрипалей».
В своем Telegram-канале она написала: «просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона». «Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1», – добавила она.
Мария Захарова полагает, что «всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты».
«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг», – написала она.
По ее словам, «он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере». «На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», – отметила Захарова.
Она заключила, что «мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись».
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Трасс назвала уход Джонсона правильным решением
Борис Джонсон, объявив об уходе с поста премьер-министра Великобритании, принял правильное решение, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.
«Премьер-министр принял правильное решение... Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», – передает ее слова РИА «Новости».
Джонсон в четверг выступил с заявлением об уходе с постов главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии возмутились размером пенсии Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов, сообщила газета Independent.
Согласно акту о пенсиях министерских и других сотрудников от 1991 года, члены парламента, уходящие в отставку, получают до 25% от их годовой заработной платы, отмечается в статье.
Это правило применяется независимо от причин и обстоятельств отставки, и выплаты получат даже министры, которые были назначены Джонсоном на должность всего лишь два дня назад, передает РИА «Новости».
Министры в правительстве зарабатывают от 22 до 67 тыс. фунтов стерлингов поверх их зарплаты, получаемой в качестве членов парламента, сам Джонсон получает дополнительные 75 тысяч, сообщает Independent.
Таким образом, Риши Сунак и Саджид Джавид, бывшие министры финансов и здравоохранения соответственно, подавшие в отставку два дня назад, могут получить около 17 тыс. фунтов стерлингов.
Сам Джонсон получит около 19 тыс. фунтов стерлингов, говорится в статье.
Такие цифры возмутили британцев, потому что в случае отставки чиновники не остаются без работы, а просто возвращаются к роли рядовых членов парламента, где получают стандартную зарплату в более чем 84 тыс. фунтов, отмечает газета. Оппозиция призывает Джонсона отказаться от выплат.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Министром образования Британии стала показавшая средний палец толпе сторонница Джонсона
Новым министром образования Британии назначена Андреа Дженкинс – сторонница ушедшего в отставку с поста премьер-министра Бориса Джонсона, отметившаяся тем, что показала средний палец протестующим возле правительственной резиденции.
Ее кандидатуру утвердил британский парламент, сообщает «Рен-ТВ».
При этом большинство пользователей социальных сетей не оценило поступок нового главы образовательного ведомства.
«Член парламента Андреа Дженкинс, которая показывает средний палец толпе, может учить их детей/внуков?» – написал один из пользователей Twitter.
На назначение Дженкинс в своем Telegram-канале отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Потому что «британское образование» – это уже давно мем*», – написала она.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сведения о возможном уходе Бориса Джонсона из политики
|
|
Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщили источники The Daily Telegraph.
По словам источников издания, Джонсон не намерен отказываться от депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые якобы могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии. В то же время политик, как утверждает издание, не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом, передает ТАСС.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
Издание отмечает, что Джонсон в случае ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях. В частности, издательство Hodder & Stoughton по-прежнему ожидает от него биографии драматурга Уильяма Шекспира. Первоначально планировалось выпустить книгу в 2016 году, приурочив ее к 400-летию со дня смерти Шекспира, но издатели согласились отложить публикацию, когда Джонсон был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. При этом политик уже получил аванс в размере 88 тыс. фунтов (105,8 тыс. долларов).
|
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров об отставке Джонсона: Ушел – и ушел
Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.
«Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», – приводит его слова РИА «Новости».
«Ушел – и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», – отметил российский министр по итогам заседания глав МИД стран G20.
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии потребовали запретить Джонсону временно исполнять обязанности премьера
|
|
В Британии на первый план выходит спор: давать ли премьер-министру Борису Джонсону возможность исполнять обязанности до осени (пока не будет избран новый лидер Тори) или немедленно назначать временного премьера-смотрителя.
Так, ушедший в отставку из правительства Джонсона экс-министр по делам науки Джордж Фриман потребовал немедленной отставки Джонсона без сохранения за ним временных обязанностей до избрания нового лидера партии Консерваторов. По его мнению, на этот срок британской королевой Елизаветой II должен быть назначен премьер-министр смотритель.
«Нам нужно, чтобы министры вернулись за свои рабочие места. Теперь премьер-министр, наконец, сделал достойный поступок, который ему нужен, чтобы вручить печати кабинета, извиниться перед Ее Величеством, позволить ей назначить временного управляющего, под началом которого могут служить министры, чтобы Консервативная партия могла правильно выбрать нового лидера», – написал Фриман в своем Twitter.
Ранее Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени.
Накануне Джонсон отказывался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о желании Джонсона провести разговор с Зеленским после заявления об отставке
Британская газета Telegraph сообщает, что премьер Британии Борис Джонсон намерен переговорить с Владимиром Зеленским после заявления о своей отставке.
Джонсон планирует объявить в четверг о своем уходе на фоне многочисленных отставок членов правительства. «Борис Джонсон поговорит сегодня с Владимиром Зеленским», – сообщается в Twitter издания, пишет РИА «Новости».
При этом корреспондент газеты сообщил, что разговор ожидается после объявления Джонсона.
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Газета Independent заявила, что отставка Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новым претендентом на пост премьера Британии стал министр транспорта Шаппс
Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил о планах баллотироваться на пост премьер-министра страны и на пост главы Консервативной партии, сообщают британские телеканалы.
Шаппс заявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, он стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Ранее в субботу от кресла премьера страны отказался министр обороны Бен Уоллес. О желании побороться за пост премьера и главы Консервативной партии также объявлял бывший министр финансов Британии Риши Сунак. Кроме того, побороться за должность решила и генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава минобороны Британии Уоллес решил не участвовать в борьбе за пост премьера
Глава британского минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
«После внимательного изучения [ситуации] и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не вступать в борьбу за пост лидера Консервативной партии. Я премного благодарен всем коллегам в парламенте, которые выразили мне свою поддержку», – заявил Уоллес, передает ТАСС.
Он признался, что для него это было непростое решение, но политик решил сфокусироваться на текущей работе по «обеспечению безопасности» Британии.
Ранее о желании побороться за пост премьера и главы Консервативной партии объявил бывший министр финансов Британии Риши Сунак.
Официально о желании бороться за пост премьера заявляла генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать экс-глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак и экс-глава Минздрава Саджид Джавид. Уоллес также считался претендентом на пост премьера.
Премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|