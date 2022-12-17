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В МИД объяснили, с чем будет связан ответ на новые санкции ЕС
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Принятые Европейским союзом новые санкции против российской стороны вызовут ответ, связанный с российскими же национальными интересами, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Ответные меры Москвы будут прежде всего сопряжены с российскими национальными интересами, многие меры, обеспечивающие суверенитет страны, в том числе в ключевых областях, уже приняты, заявил Грушко ТАСС.
Если Евросоюз принимает меры, которые, вероятнее всего, затрагивает его собственные интересы, то это его выбор.
Дипломат указал, что в новом пакете санкций для российской стороны не было ничего неожиданного, и подчеркнул, что ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути».
Правительствам стран ЕС предстоит держать ответ перед обществом за инфляцию, деиндустриализацию, энергетический кризис и все остальные негативные последствия отказа от сотрудничества с Москвой, заключил он.
Напомним, в пятницу ЕС опубликовал девятый антироссийский пакет санкций. Отныне европейскому бизнесу запрещено покупать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.
В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.
Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.
Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.
Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.
Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.
В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей. Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
IT-специалистам начали отказывать в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями
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Поводом для отказа в выдаче немецкой визы может стать факт работы в компании, попавшей под санкции Евросоюза.
С такой проблемой столкнулись работники IT-сферы, которые до этого работали в российских банках, сообщает «Фонтанка».
Сообщения об отказе активно обсуждают на форумах, посвященных релокации. Один из работников сообщил, что ему пришел отказ в немецкой визе, так как он работает в санкционном банке.
«Получил отказ по blue card (объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для граждан не из стран Евросоюза. – прим. ВЗГЛЯД). Причина – работал в санкционном банке «Альфа банк». Может, кто сталкивался, имеет ли смысл подавать на апелляцию?» – передает слова другого специалиста издание.
На таком же основании отказ получают и работники Сбербанка.
Как рассказал консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, отказывают в визе по причине работы в санкционных компаниях даже тем, кто хочет воссоединиться с родственником в Европе.
Издание приводит письма посольства Германии, в которых говорится, что выдача ВНЖ по немецким законам предполагает «отсутствие заинтересованности в депортации». Но фактом для высылки иностранца может стать работа в компании, попавшей под санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.
Получатели отказов подают апелляции, но данных об итогах из рассмотрения нет. Также из форумов следует, что отказы приходят и в туристических визах.
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В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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ЕС предсказали высокие цены на газ в течение 20 лет
Гендиректор Energie AG Штайнекер предсказал сохранение высоких цен на газ в ЕС в течение 20 лет из-за контрактов с США
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Поскольку ЕС заключил с США долгосрочные контракты по схеме «бери или плати», высокие цены на газ в Европе сохранятся в течение 20 лет, заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.
Штайнекер призвал не питать иллюзий и заявил, что даже после окончания спецоперации России на Украине не следует ожидать сильного снижения цен. По его словам, «даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше». Он указал, что ЕС в долгосрочной перспективе будет импортировать СПГ из США – «дорого и по принципу «бери или плати» на 20 лет». По его словам, «в любом случае за это придется заплатить».
По мнению гендиректора Energie AG, в интересах Вашингтона затягивать украинский конфликт, поскольку это позволяет США зарабатывать на СПГ и вооружениях, а также «ослаблять Россию» и мешать ее сближению с ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на OONachrichten.
Напомним, Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, активно импортируют российский СПГ. Колебания цен на газ, а также снижение поставок будут стоить экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов
ЕС решил отозвать лицензии у телеканалов НТВ, «Россия-1», «РенТВ» и Первый
Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России, сообщил в пятницу совет ЕС.
В заявлении совета ЕС говорится, что процесс приостановления действия лицензий у НТВ /«НТВ Мир», «Россия-1», «Рен ТВ» и Первого канала связан с противодействием систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, передает ТАСС.
Отмечается, что в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью, передает РИА «Новости».
Ранее совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список в рамках девятого пакета санкций вошли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.
В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС.
Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
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Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.
«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.
Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов
Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.
Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.
ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России
Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.
Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
Саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение отложено на 19 декабря, говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике.
Отмечается, что саммит призвал Совет ЕС завершить работу по совместной координации закупок газа, в том числе через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС), обмена газом через границу (между странами ЕС) и создания надежных ценовых ориентиров, сообщает ТАСС.
Напомним, решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств-членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
ЕС и НАТО потребовалось более года на утверждение декларации о ситуации вокруг Украины
Politico сообщила о намерении ЕС и НАТО представить декларацию о ситуации вокруг Украины
ЕС и НАТО в ближайшее время представят декларацию, в которой призовут Россию вывести войска с территории Украины, а Киеву пообещают полную поддержку, документ разрабатывался более года, сообщают СМИ.
Работу над декларацией прерывали из-за конфликта между Кипром и Турцией. Отмечается, что по требованию Германии в декларацию внесли раздел, посвященный Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание заявило, что ничего примечательного в тексте не ожидается, но из-за сроков, которые потребовались на утверждение, его могут расценивать как значительное дипломатическое достижение. Подписать документ собирались еще в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде. Как пишет Politico, из-за постоянных задержек при подготовке документа растет разочарование.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.