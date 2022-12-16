Женские организации ЛНР объявили о создании движения «Матери Донбасса»

Движение «Матери Донбасса» на первом этапе объединит все женские организации на территории ЛНР и ДНР, а в дальнейшем – Запорожской и Херсонской областей, сообщила руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Приймак.

«Мы все на протяжении восьми с половиной лет видим, насколько цинично, насколько беспощадно украинская власть, украинские военные ведут себя в отношении нас, простых мирных жителей. И сегодня на встрече с руководителем Комитета матерей воинов Отечества принято единогласное решение создать женское движение «Матери Донбасса», – передает ее слова Луганский информационный центр.

Она отметила, что решение о создании подобного женского движения назрело уже давно.

«По сегодняшний день прилетают снаряды, гибнут люди, рушится инфраструктура. Поэтому нам всем нужно объединяться и показать всему миру, что здесь, в Донбассе, мы всей Россией боремся против фашизма. Мы не хотим повторения истории, мы не хотим, чтобы снова на нашу землю пришла вражеская идеология фашизма. Мы хотим, чтобы наши дети воспитывались на нормальных семейных ценностях, чтили своих героев и гордились своими предками», – сказала Приймак.

«Мы хотим максимально объединить все женские организации и объединения в одну единую семью, чтобы все женщины в меру своих сил могли вносить свой вклад в борьбу с этой вражеской идеологией», – добавила она.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО), член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова поддержала идею о создании движения «Матери Донбасса» и проинформировала, что на территории ЛНР также планируется открыть региональное отделение Комитета семей воинов Отечества.

«Дальнейший шаг – это, конечно же, открыть региональные комитеты. Потому что у каждого региона своя специфика и свои вопросы. Семья первая получает самую правдивую, самую честную информацию о том, что волнует бойцов, чего не хватает. С другой стороны, мы поняли, что и семьям тоже нужна поддержка. Поэтому спектр работы довольно большой», – сказала она.

Член совета КСВО от ЛНР Нина Пшеничкина констатировала, что сегодня так же, как и в годы Великой Отечественной войны, на подконтрольных Киеву территориях нацисты уничтожают всех, кто ассоциирует себя с русским миром.

«Это настоящий фашизм, и сегодня у нас собрались самые активные, самые патриотичные мамы ЛНР, чтобы сконцентрировать внимание и все свои силы – моральные, нравственные – для борьбы с фашизмом. Наша миссия сейчас – объяснить всему миру, что мы боремся не напрасно, что мы боремся против фашизма», – пояснила она идею нового движения.

Ранее Белехова доставила помощь и детские письма военнослужащим Народной милиции ЛНР и мобилизованным гражданам России, защищающим Республику. Также подарки от Комитета семей воинов Отечества получили дети из Лутугинской школы-интерната.