В Харькове прогремели взрывы

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
Разделы

Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

Киев по полной программе использовал визит чиновника ООН в своих целях Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Совершенно хамский для международной дипломатической практики поступок совершил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. По приглашению киевского режима и без согласования с Москвой он посетил оккупированный Украиной российский Херсон. Сам факт этой поездки показывает ряд системных проблем текущего руководства ООН. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года» Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму Производство украинских БПЛА решили развернуть в Чехии Новейший истребитель США разбился в Техасе
    Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма МИД прояснил ситуацию с переговорами по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» в создании опасности для миротворцев ООН в Африке Белый дом рассекретил документы об убийстве Кеннеди

    Главная тема


    Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

    драка с украинцами


    Казачий атаман укрылся от властей Австралии в российском консульстве

    «немедленно приступили бы»


    США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН

    технология JDAM


    Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы

    Видео

    авария в космосе


    Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

    атака Киева


    За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

    накормить весь мир


    Российское зерно ставит исторический рекорд

    гарантии безопасности


    Америка сделала СВО неизбежной

    борьба с антисемитизмом


    Байден вспомнил о защите евреев из-за денег

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    В Харькове прогремели взрывы

    		    16 декабря 2022, 10:30
    Фото: Marwan Naamani/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.

    В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.

    Он также не исключил проблем с электричеством в городе.

    По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.

    Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
    		    15 декабря 2022, 19:22
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    «Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.

    «Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.

    По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.

    Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.

    Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).

    Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).

    Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

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    Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
    Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
    		    16 декабря 2022, 08:16
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.

    Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

    Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.

    Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.

    Коментарии (29)
    Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
    Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
    		    16 декабря 2022, 01:20
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.

    Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.

    Коментарии (51)
    Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
    ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
    		    16 декабря 2022, 06:47
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.

    В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.

    В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.

    Коментарии (9)
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
    		    15 декабря 2022, 23:17
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

    По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.

    Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.

    Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.

    Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».

    Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

    Коментарии (8)
    США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
    Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
    		    16 декабря 2022, 03:45
    Фото: Bonnie Cash/UPI/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.

    «Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».

    Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.

    Коментарии (23)
    Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
    Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
    		    15 декабря 2022, 19:07
    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

    Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».

    Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.

    Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.

    Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.

    До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.

    Коментарии (7)
    США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
    Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России

    15 декабря 2022, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.

    Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.

    О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.

    Коментарии (3)
    Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
    Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города

    15 декабря 2022, 16:24

    Текст: Александра Юдина

    Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.

    В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

    Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии. 

    Коментарии (2)
    Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины и Херсоне

    16 декабря 2022, 08:57

    Текст: Александра Юдина

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух регионах на юге Украины и подконтрольном городе Херсоне, следует из данных официального ресурса для оповещения.

    Согласно данным сервиса, тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Сигнал прозвучал в 7.03 и 7.05 (8.03 и 8.05 по Москве), передает ТАСС.

    Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины: в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах.

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    Минобороны рассказало о ранениях участников СВО
    Начальник военно-медицинского управления Минобороны Тришкин назвал самый распространенный тип ранений участников СВО

    15 декабря 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Среди ранений, которые получают российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, чаще всего встречаются минно-взрывные, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

    Тришкин заявил, что распределение такое же, «как и было раньше», в начале СВО: 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% – на пулевые; на заболевания и травмы также приходится по 10%. Он пояснил, что «это очень важно», поскольку «нужно понимать, каких специалистов больше привлекать, на каком направлении».

    Начальник Главного военно-медицинского управления указал, что в медицинских отрядах специального назначения оказывается специализированная помощь, так как «иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в приграничный госпиталь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.

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    В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

    15 декабря 2022, 12:45

    Текст: Александра Юдина

    Серия взрывов прошла в четверг в городе Кривой Рог Днепропетровского региона, сообщают СМИ.

    Ожидаются подробности после серии взрывов на востоке Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».

    В четверг сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах Украины.

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    В Британии не исключили поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow
    Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о возможной поставке крылатых ракет Storm Shadow

    15 декабря 2022, 15:14

    Текст: Вера Басилая

    Необходимо пополнить британские запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, но и поставки различных видов вооружений обсуждаются с Украиной на основе ее нужд и технических возможностей, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Radio Times.

    Уоллес подчеркнул, что не собирается заниматься предположениями о поставках видов вооружений, поскольку Россия хотела бы знать, какие виды оружия Британия может передать Украине, передает ТАСС.

    «Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», – заявил глава британского военного ведомства.

    Он отметил, что Британия не собирается нападать на Россию, но речь идет о том, чтобы Украина смогла защитить себя, поэтому помощь ей будет продолжаться. При этом, по словам министра обороны, необходимо пополнить собственные запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и вооружения на Украину.

    Также глава британского Минобороны оценил возможные поставки США ракетных комплексов Patriot Украине как значимый момент в ходе конфликта на Украине, если, конечно, Вашингтон на это решится.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как возможные поставки Вашингтона комплексов Patriot скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России.

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    Производство украинских БПЛА решили развернуть в Чехии
    Советник врио главы ДНР Кимаковский: В Чехии собрались наладить выпуск украинских БПЛА

    16 декабря 2022, 08:46

    Текст: Антон Никитин

    Производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в Киеве понимают, что на украинской территории производство БПЛА будет подвергаться обстрелам с российской стороны, а потому разворачивают его на чешской территории. Там же, в Чехии, нанимают украинцев для работы на этом производстве, рассказал он.

    По его словам, на Украине, с учетом имеющихся в этой стране энергетических проблем, развернуть какое-либо производство вооружения не представляется возможным, но если такие попытки предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.

    Напомним, Донецк на этой неделе подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар нанесли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта.

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    Воздушная тревога объявлена по всей Украине

    16 декабря 2022, 10:15

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в пятницу, 16 декабря, по всей украинской территории.

    Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.

    Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.

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