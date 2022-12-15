Авиация ВКС России сбила украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН

Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно

ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.

«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.

«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.

«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.

«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.

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