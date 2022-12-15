В Бундестаге сочли абсурдом ограничения на российские ресурсы

Глава комитета Бундестага счел абсурдом ограничения на ресурсы из России

Введение потолка цен на российскую нефть спровоцирует рост стоимости этого ресурса, ценовые ограничения подобного рода «являются абсурдными», заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

По его словам, абсолютно ясно, что когда вводится потолок цен на энергоносители, то тот, против кого направлены эти меры, сокращает предложение, и это контрпродуктивно и абсурдно, потому что будет расти цена, передает ТАСС.

Политик также напомнил, что Германия собирается полностью отказаться от российской нефти, от которой зависит работа нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.

«Эта политика является саморазрушительной, она направлена против своих же людей. ЕС осознанно исключил из санкций поставки нефти по трубопроводам. Правительство отказывается от них, при том, что необходимости в этом нет», – заявил Шведт.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.