Победитель конкурса «Лидеры России» призвал молодежь получать судостроительные профессии

Российское судостроение может предложить молодежи большой выбор мест работы с высоким уровнем заработной платы и интересные карьерные перспективы, заявил главный инженер АО «Хабаровский судостроительный завод», победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Королев.

Он рекомендовал молодежи получать судостроительные профессии и строить карьеру на предприятиях Дальнего Востока и Балтики. К наиболее востребованным профессиям сегодня относятся сборщики конструкций металлических судов и судовые сварщики, а также инженеры-конструкторы и технологи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для профессионалов судостроительной отрасли Дальний Восток очень интересен: здесь есть чем заняться и есть где развернуться. У нас огромное количество вакансий, в том числе на руководящих должностях, при этом уровень зарплат достаточно высокий», – подчеркнул Королев.

Решать проблему кадров для Дальнего Востока, по мнению Королева, необходимо также путем возрождения базовых кафедр по подготовке инженеров-судостроителей непосредственно в вузах региона. Этот вопрос он обсуждал с другим победителем конкурса управленцев «Лидеры России» – и. о. ректора Тихоокеанского государственного университета Юрием Марфиным.

«В Хабаровском крае инженеров-судостроителей готовят только в Комсомольске-на-Амуре. Мне бы хотелось добиться возрождения целевой подготовки студентов и возрождения базовых кафедр в самом Хабаровске, чтобы ребята могли получать на месте высшее профильное образование и затем спокойно работать на нашем заводе – крупнейшем предприятии города. Пока же специалистов приходится либо привозить, либо брать из смежных областей, что крайне сложно, – считает главный инженер. – Также хочется более плотного взаимодействия с наукой, потому что реальной промышленности без этого тяжело».

Пока же Хабаровский судостроительный завод открыл осенью 2022 года свой кадровый ресурсный центр.

«Мы называем это нашим учебно-производственным полигоном. Здесь будут учиться наши целевые студенты из Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Они смогут получить профессии сварщика и сборщика металлических конструкций. Мы закрепим за ребятами наставников, и с самых первых курсов они будут приходить в цеха и смотреть, как все это работает. Окончив обучение, они придут к нам на работу, уже зная завод, людей и все процессы», – пояснил Королев.

Свои идеи по сохранению и закреплению кадров на Дальнем Востоке Сергей Королев представил президенту России Владимиру Путину на встрече с победителями четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеров России», которая состоялась 7 июля 2022 года в Кремле.

«Сегодня необходимо не только готовить или привлекать кадры в регион, но и создавать людям комфортные условия для проживания, получения образования и качественного медицинского обслуживания. И такие условия надо создавать не только в Хабаровске и Владивостоке, а по всему Дальнему Востоку», – убежден Королев.