Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Винника на Уилана

Приговорившая Бута судья Шейндлин: Я бы поддержала обмен Винника на Уилана

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, возглавлявшая процесс против Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам заключения, заявила, что поддержала бы обмен россиянина Александра Винника на американца Пола Уилана.

Отвечая на вопрос, поддержала бы она обмен Уилана на Винника, Шейндлин сказала: «Поддержала бы, но я лишь частное лицо», передает РИА «Новости».

«Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности... мне кажется, мы можем обойтись без него...», – заметила Шейндлин.

Ранее газета Washington Post писала, что последние несколько месяцев представители Госдепартамента выступали за обмен россиянина Бута на Уилана и Бриттни Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен «россиянина Вадима Красикова». Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок Красиков, дали понять США, что его освобождение было бы «неудачным решением». Речь идет о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя – Вадим Красиков.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикации о переговорах на счет обмена Уилана на Красикова, Шейндлин сказала: «Ну нет, это невозможно. Германия – это не США. Они должны принять собственное решение».

Напомним, в США СМИ и политики критикуют администрацию Джо Байдена за обмен Грайнер на Бута в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. Соколова («Красикова») в Германии обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, боевика, который принимал участие в чеченской войне. На Западе утверждают, что Соколов связан с российскими спецслужбами.