Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. «Российский президент причинил США такую боль, что они капитулировали и выдали осужденного торговца оружием. Может ли та же тактика работать в войне на Украине?» – задается вопросом The New York Times. По мнению авторов издания, Россия «хочет вести свою войну на Украине» так же, как освободила Виктора Бута: «причинить западным правительствам столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку». Другие СМИ и политики также критикуют администрацию Джо Байдена за обмен баскетболистки Бриттни Грайнер в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. «Кевин Маккарти, который должен стать спикером Палаты представителей Конгресса США в следующем месяце, сказал: обмен Бута без Уилана – это бессовестный шаг и подарок Владимиру Путину», – передает агентство Bloomberg. «Моральные сложности этого эпизода создают реальную опасность для Байдена. Многие думают, что русские выиграли, потому что преступление Грайнер было незначительным, чего нельзя сказать о «торговце смертью» Буте. Его дурная слава заставляет многих американцев сделать вывод, что русские победили в этой сделке, которая может стать пропагандистским переворотом Кремля», – сетует газета The Hill. «Консервативные СМИ постараются воспользоваться не только политическими аспектами произошедшего обмена, но и во всех подробностях опишут культурный подтекст решения: Грайнер – темнокожая спортсменка, пользующаяся поддержкой знаменитостей за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Штаты приняли решение освободить именно ее, в то время как бывший морпех Уилан, являющийся белым мужчиной, до сих пор остается в заключении», – добавляет издание. «Республиканцы и представители правых СМИ нашли целый ряд причин для недовольства освобождением Грайнер. Их риторика сосредоточена вокруг простого утверждения: темнокожая спортсменка нетрадиционной сексуальной ориентации, открыто высказывавшаяся против полицейской жестокости в США и поддерживавшая идеи расовой справедливости, недостойна усилий по освобождению со стороны администрации Байдена», – указывает The Huffington Post. «Экс-президент США Дональд Трамп также жестко прокомментировал состоявшийся обмен: «Грайнер открыто ненавидит нашу страну. Обмен российского торговца оружием Виктора Бута на нее – это глупое и непатриотичное позорище для всей страны», – цитирует его издание. «Тем не менее Байдену пришлось принять болезненное решение, чтобы добиться освобождения Грайнер. США настаивали на формуле «два к одному», но Россия ответила: или Грайнер отправляется домой, или домой не отправится никто», – отмечает издание Politico, и добавляет в другом материале: «Пентагон обеспокоен тем, что Бут может вернуться к торговле оружием, разжигая конфликты по всему миру». В то же время некоторые СМИ пытаются смотреть на сделку глазами оптимистов. «Обмен между Вашингтоном и Москвой знаменует собой наиболее заметное дипломатическое взаимодействие между двумя странами с тех пор, как США и их союзники твердо поддержали Украину и осудили Кремль за развязывание конфликта против своего соседа», – констатирует телеканал CNBC. «Самым большим сюрпризом является то, что Москва и Вашингтон способны вести дела даже тогда, когда российские бомбы убивают украинцев, а США поставляют Украине оружие, убивающее российских солдат. Пока свистят пули, ядерные державы могут заниматься другими вопросами. Это хорошо для всех на планете. Это означает, что в правительствах наших государств всё еще преобладают хладнокровный расчет и понимание важности учета интересов другой стороны», – добавляет телеканал CNN. На эту тему Комментируя публикации в зарубежной прессе, российский политолог Андрей Кортунов отметил, что «при обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог». «Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – поясняет эксперт. «Вместе с тем мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он. «Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут безусловно является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник. «Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые ведут к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. 