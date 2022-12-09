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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
Михаил Терещенко/ТАСС
«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
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Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...

Немцы начали искоренять русских

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными. Подробности...
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Виктор Бут вернулся в Россию

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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?

    Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

    В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута
    		   9 декабря 2022, 13:20
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
    Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    «Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину.

    «Российский президент причинил США такую боль, что они капитулировали и выдали осужденного торговца оружием. Может ли та же тактика работать в войне на Украине?» – задается вопросом The New York Times. По мнению авторов издания, Россия «хочет вести свою войну на Украине» так же, как освободила Виктора Бута: «причинить западным правительствам столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку».

    Другие СМИ и политики также критикуют администрацию Джо Байдена за обмен баскетболистки Бриттни Грайнер в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. «Кевин Маккарти, который должен стать спикером Палаты представителей Конгресса США в следующем месяце, сказал: обмен Бута без Уилана – это бессовестный шаг и подарок Владимиру Путину», – передает агентство Bloomberg.

    «Моральные сложности этого эпизода создают реальную опасность для Байдена. Многие думают, что русские выиграли, потому что преступление Грайнер было незначительным, чего нельзя сказать о «торговце смертью» Буте. Его дурная слава заставляет многих американцев сделать вывод, что русские победили в этой сделке, которая может стать пропагандистским переворотом Кремля», – сетует газета The Hill.

    «Консервативные СМИ постараются воспользоваться не только политическими аспектами произошедшего обмена, но и во всех подробностях опишут культурный подтекст решения: Грайнер – темнокожая спортсменка, пользующаяся поддержкой знаменитостей за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Штаты приняли решение освободить именно ее, в то время как бывший морпех Уилан, являющийся белым мужчиной, до сих пор остается в заключении», – добавляет издание.

    «Республиканцы и представители правых СМИ нашли целый ряд причин для недовольства освобождением Грайнер. Их риторика сосредоточена вокруг простого утверждения: темнокожая спортсменка нетрадиционной сексуальной ориентации, открыто высказывавшаяся против полицейской жестокости в США и поддерживавшая идеи расовой справедливости, недостойна усилий по освобождению со стороны администрации Байдена», – указывает The Huffington Post.  

    «Экс-президент США Дональд Трамп также жестко прокомментировал состоявшийся обмен: «Грайнер открыто ненавидит нашу страну. Обмен российского торговца оружием Виктора Бута на нее – это глупое и непатриотичное позорище для всей страны», – цитирует его издание.

    «Тем не менее Байдену пришлось принять болезненное решение, чтобы добиться освобождения Грайнер. США настаивали на формуле «два к одному», но Россия ответила: или Грайнер отправляется домой, или домой не отправится никто», – отмечает издание Politico, и добавляет в другом материале: «Пентагон обеспокоен тем, что Бут может вернуться к торговле оружием, разжигая конфликты по всему миру».

    В то же время некоторые СМИ пытаются смотреть на сделку глазами оптимистов. «Обмен между Вашингтоном и Москвой знаменует собой наиболее заметное дипломатическое взаимодействие между двумя странами с тех пор, как США и их союзники твердо поддержали Украину и осудили Кремль за развязывание конфликта против своего соседа», – констатирует телеканал CNBC.

    «Самым большим сюрпризом является то, что Москва и Вашингтон способны вести дела даже тогда, когда российские бомбы убивают украинцев, а США поставляют Украине оружие, убивающее российских солдат. Пока свистят пули, ядерные державы могут заниматься другими вопросами. Это хорошо для всех на планете. Это означает, что в правительствах наших государств всё еще преобладают хладнокровный расчет и понимание важности учета интересов другой стороны», – добавляет телеканал CNN.

    Комментируя публикации в зарубежной прессе, российский политолог Андрей Кортунов отметил, что «при обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог».

    «Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – поясняет эксперт. «Вместе с тем мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он. «Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут безусловно является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.

    «Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые ведут к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог. «Но я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехом в его биографии это не будет», – предполагает Кортунов.

    На ваш взгляд

     
    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?


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