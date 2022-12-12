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В России оценили шансы США обогнать Китай по росту ВВП впервые с 1976 года
Экономист Любич: Китаю необходимы новые экономические реформы для увеличения темпов роста экономики
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Экономическая победа США над Китаем в части роста ВВП возможна впервые за 46 лет. Однако, ее основа зависит не только от успехов США, но и от снижения темпов роста экономики в КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее Джо Байден допустил, что экономика США может обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году.
«США в этом году удалось добиться значимых конкурентных преимуществ для своих производителей, в том числе в энергетическом секторе на фоне роста спроса Европы на американский СПГ. А также в производственной сфере, где получены ощутимые ценовые преимущества над европейскими конкурентами», – рассказал экономист Антон Любич.
«В этой связи будет не удивительно, если рост американской экономики окажется в диапазоне 2,5 – 3,0%. При этом нужно понимать, что рост в 2,0 – 2,5% для США совершенно нормален и обычен», – отметил собеседник.
«Основа «победы» в данном случае – снижение темпов роста в континентальном Китае. Очевидная причина – политика «нулевой терпимости к коронавирусу». Но было бы ошибочным сводить проблемы только к ней», – полагает эксперт.
«Первопричиной снижения роста ВВП Китая стало то, что прежняя модель за счет дешевого труда себя исчерпала. Китаю для восстановления темпов роста необходимо начинать усложнять свою промышленность и переключаться на внутренний спрос как источник роста», – акцентирует он.
«Это в свою очередь требует стимулирования притока технологий, что целенаправленно сдерживается США и Европой. Кроме того, необходимо стимулирование инвестиций, крепкого юаня, что также входит в противоречие с прежней политикой», – добавил Любич.
«Наконец, рост экономики Китая сдерживает «пузырь» на рынке недвижимости: избыточные инвестиции в этот сектор запустили классический механизм кредитного кризиса, который многократно повторялся в человеческой истории», – отметил экономист.
«Из недавних примеров – кризис в США в 2008 году. Тогда для американцев вдруг выяснилось, что недвижимость дорожает не сама по себе, а только если богатеют те, кто хочет в ней жить. Сдуть пузырь и переориентировать капитал из перегретого сектора недвижимости в промышленность – еще один текущий вызов для властей КНР», – напомнил эксперт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил в Twitter (запрещен в России), что экономика США может впервые с 1976 года обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году. При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
При этом ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%. По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса в секторе недвижимости КНР может перекинуться на китайский банковский сектор». Отмечается, что снижение темпов развития китайской экономики повлияло и на ухудшение показателей мирового ВВП.
С другой стороны, в мае агентство Bloomberg назвало в качестве основной причины снижения темпа роста ВВП в КНР жесткие антиковидные ограничения. Из-за этого специалисты прогнозировали рост ВВП Китая всего на 2%, а США – на 2,8%.
Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас предрекли рецессию мировой экономике в следующем году. По их мнению, это вызвано в том числе и замедлением развитых экономик Европы.
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Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»
Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.
В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.
Название третьей организации в Белом доме не уточнили.
Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске
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Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).
Церемонию планировалось провести в субботу, 11 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, передает ТАСС.
Шумова сообщила, что церемонию не разрешили местные американские власти, добиться ее проведения не удалось даже через Госдепартамент США. Американские власти проигнорировали дипломатическую ноту российского посольства.
Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.
Шумова добавила, что Россия чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции.
Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн – уроженцам штата Аляска.
На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов призвал США вернуть России Аляску, за которую они так и не заплатили русскому царю.
В США признали, что им не выгодна победа Украины
Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины
Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости».
Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне.
Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России
Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России
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Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.
По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков.
В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
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Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
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Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле
The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно
Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.
Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости».
Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз.
«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты.
Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Лавров рассказал о планах Запада поссорить Россию с соседними странами
Глава МИД Лавров заявил, что на Западе хотят поссорить Россию с соседями
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Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому каналу «Хабар-24».
Лавров отметил, что Запада не должен использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы. Кроме того, по словам министра, США и ЕС не скрывают свои замыслы в доктрине.
Так, по словам Лаврова, ЕС указывает в своих документах, что нужно «снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Между тем, Россия убеждена, что соседи и союзники России понимают, что отношения должны быть должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства.
Лавров считает, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы осложнить отношения, создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в России не прекратятся.
«Все это – часть большой политики, нестерильного процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне стерильной, а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, запрещенными приемами в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира», – отметил глава российского МИД.
По словам Лаврова, Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.
Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», – подчеркнул Лавров.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
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На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
NYT: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС
New York Times: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС
Конфликт на Украине обернулся расколом между НАТО и Евросоюзом, сообщает американская газета The New York Times.
По словам берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, отношения ухудшались несколько лет, но сейчас достигли своего пика, нанося реальный ущерб.
«Обе стороны допустили ошибки в нынешнем споре», – цитирует The New York Times берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, передает Ura.ru.
Так, по данным издания, раскол наблюдается между Польшей и Германией, которые являются важными членами ЕС и НАТО. Союзникам по НАТО не понравилось, что ракетами Patriot будет управлять Германия. Также альянс не захотел размещать войска на Украине.
Ранее в МИД России заявили, что страны-участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию.
ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS.
В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге.