Посольство России ответило на заявление главы МИД Британии Клеверли о «постыдных» сделках Москвы с Тегераном

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли, заявляющий о «постыдных» военных сделках Москвы с Тегераном, стыдливо умалчивает о сделках Лондона с Киевом, указало российское посольство в Великобритании.

Российская сторона отвергает обвинения в неких «постыдных» сделках с Ираном в контексте украинского кризиса. Посольство назвало полностью надуманными утверждения о военных поставках Ирана в Россию в обмен на военно-техническую поддержку. Подчеркивается, что Россия соблюдает международное право в своем сотрудничестве с третьими странами, чего нельзя сказать о государствах Запада, передает ТАСС.

Дипломаты посоветовали Клеверли, раз уж разговор зашел о «постыдных» сделках, помнить о западной помощи киевскому режиму, которая нарушает «нормы экспортного контроля», затягивает боевые действия и увеличивает число жертв среди мирного населения. Подчеркивается, что западные вооружения Украина использует для «террористических, по сути, ударов по гражданским объектам» в России.

Британский медийный мейнстрим об этом не говорит, британские официальные лица тоже «стыдливо умалчивают», отметили в посольстве. «Возникает закономерный вопрос: не является ли подобная двуличная политика на украинском треке как раз примером именно такой «постыдной» сделки, о которой с тревогой рассуждает Джеймс Клеверли?» – говорится в заявлении.

Клеверли также заявил, что упомянутыми им поставками в Россию Иран нарушает резолюцию 2231 СБ ООН, запрещающую Тегерану «поставки любых связанных с ракетами товаров, оборудования, технологий и компонентов». Россия посоветовала Лондону «обратить внимание на действия истинного нарушителя данной резолюции», то есть на США, которые вышли из ядерной сделки.