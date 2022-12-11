Песков: На Западе Россию никто не любит и особо не собирается любить

Песков: Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это и не нужно

Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно», – передает ТАСС слова Пескова о коллективном Западе в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, в остальной части мира есть и другие примеры. «Кто-то [из стран нас] любит, и, наверное, не меньшая часть мира», – считает Песков.

На вопрос, куда стремятся отношения России и Запада, он ответил, что движения уже нет, настала стадия конфронтации. «Ну мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», – констатировал пресс-секретарь президента России.