Сборная Франции обыграла команду Англии на ЧМ по футболу

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11 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 00:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно.
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Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой.
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Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом.
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Сборная Франции обыграла команду Англии на ЧМ по футболу
Сборная Франции по футболу победила команду Англии в четвертьфинале ЧМ
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Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Франции над командой Англии, сообщают информационные агентства.
Франция победила со счетом 2:1, голы в ворота английской команды забили Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. Гарри Кейн забил один ответный гол с пенальти, но не смог реализовать второй 11-метровый удар, передает РИА «Новости».
Напомним, 14 декабря сборная Франции встретится в полуфинале с командой Марокко, которая сенсационно победила в 1/4 финала команду Португалии. 13 декабря состоится матч между командами Аргентины и Хорватии.
Отметим, что в финале чемпионата мира по футболу в России в 2018 году встречались сборные Франции и Хорватии. Победу тогда одержала сборная Франции.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
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Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США
Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
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Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.
Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.
Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.
Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца
Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail.
По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail.
Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости».
Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
Несколько районов Парижа остались без света
Оператор электросетей RTE сообщил об аварийном отключении электричества в нескольких кварталах в центре Парижа
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Несколько кварталов в центре Парижа в четверг вечером погрузились в темноту из-за аварийного отключения электричества, сообщил французский национальный оператор электросетей RTE.
В пресс-службе организации сообщили, что в 22.15 четверга (00.15 пятницы мск) произошла авария, которая привела к отключению электричества в домах на юго-востоке Парижа. Позже компания сообщила о ликвидации большинства неполадок после 23.00 (01.00 мск), в качестве причины ЧС была названа авария на трансформаторе энергетической компании Enedis. На пике отключений без света оставалось одновременно 125 тыс. домохозяйств, передает ТАСС.
По данным энергетической компании Enedis, по состоянию на 23.15 (01.15 мск) в Париже свет отсутствовал на 53 улицах в четвертом и пятом округах. За 40 минут до этого телеканал BFM сообщал об отключении света на 171 улице в первых пяти округах французской столицы.
В Сети появилось множество видео с парижских улиц, в которых очевидцы сообщали, что света не было не только в домах, не работали также светофоры и уличное освещение.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах энергетического кризиса во Франции.
Макрон пообещал молодым французам раздачу бесплатных презервативов
В следующем году французские аптеки начнут бесплатную раздачу презервативов для жителей страны от 18 до 25 лет, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Выдача бесплатных презервативов начнется с 1 января 2022 года, заявил Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Midi Libre.
В конце ноября в Париже и 50 других городах страны прошли массовые протесты. Медики и соцработники требовали повышения заработных плат, улучшения условий труда и увеличение численности из-за нехватки рабочих рук.
Месси назвал недоумком футболиста сборной Нидерландов
Капитан команды Аргентины Месси обозвал недоумком нападающего сборной Нидерландов
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста после матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, обозвал его недоумком, сообщает TyC Sports.
Сборная Аргентины выиграла у команды Нидерландов по пенальти со счетом 4:3 и вышла в полуфинал ЧМ по футболу, где сыграет с хорватской сборной. Месси забил гол и отдал голевой пас, а также реализовал пенальти. На счету Вегхорста дубль и реализованный пенальти, во время матча футболисты постоянно конфликтовали, передает РИА «Новости».
В послематчевом интервью у них также произошла стычка.
«На что ты смотришь, недоумок! Иди отсюда», – сказал Месси Вегхорсту. Кроме того, во время игры аргентинец поспорил с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом.
Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря.
В Британии более 3 млн домовладельцев не могут себе позволить прогреть жилье до 18 градусов Цельсия
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Многие британские семьи опасаются, что не смогут обогреть дома с приходом холодов. Трудности с тем, чтобы обогреть жилье до 18 градусов, могут возникнуть у 3 млн домохозяйств, следует из исследования Фонда Джозефа Раунтри (JRF).
Синоптики предупредили британцев о приходе «опасно холодного» арктического фронта. В связи с этим Агентство по охране здоровья Великобритании выпустило рекомендацию уязвимым людям обогревать дома как минимум до 18 градусов по Цельсию, носить дополнительные слои одежды и есть горячую пищу, чтобы защититься от резких перепадов температур, передает The Guardian.
Кроме того, люди в более чем 300 районах в Англии и Уэльсе получат выплаты в связи холодами. Выплаты в размере 25 фунтов стерлингов начинаются, когда средняя температура составляет 0 градусов или ниже на протяжении недели.
Однако все равно около 710 тыс. семейств столкнутся с трудностями и не смогут оплатить теплую одежду, обогрев или продукты, отмечают аналитики.
По данным исследования, пятая часть из 2,5 млн семей с низким доходом осталась без еды и отопления. Опрос JRF среди 4251 человека с доходами ниже 40%, который был проведен в прошлом месяце, также показал, что около 4,3 млн человек сократили свои расходы на отопление до наступления холодов.
Более 7 млн семей, следует из исследования, остались по крайней мере без одного из предметов первой необходимости с июня.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время пиковых холодов этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города.
Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Обыгравшая бразильцев сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре
Сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у команды Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в полуфинал.
Основное время и два дополнительных тайма матча закончились со счетом 1:1, у бразильцев забил Неймар, у хорватов отличился Бруно Петкович. В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2, передает ТАСС.
В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.
Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.
После вылета сборной Бразилии с ЧМ в перестрелка погибла девушка
В Бразилии после проигрыша сборной страны на Чемпионате мира в Катаре по футболу и начавшейся далее драки с перестрелкой погиб один человек, инцидент произошел в торговом центре муниципалитета Барретос штата Сан-Паулу, сообщает uol.com.br со ссылкой на правоохранительные органы.
Конфликт начался на фудкорте торгового центра и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ. Через некоторое время к зданию подъехала машина, оттуда был открыт огонь по стоявшим на улице людям. В результате стрельбы погибла 17-летняя девушка. Ее подруга в тяжелом состоянии находится в больнице с перфорацией легкого, передает РИА «Новости».
Сейчас полиция ищет преступника.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у команды Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Французы назвали Зеленского главой мафии
Читатели Le Figaro назвали Зеленского главой мафии
Читатели французской Le Figaro прокомментировали судебные разбирательства в отношении Дмитрия Малиновского, который является «миллионером с Украины», отметив, что на сегодея страной управляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.
Читатели отметили: создается впечатление, что на Украине и за ее пределами орудует мафия, готовая торговать чем угодно, лишь бы получить прибыль.
Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Беспринципные, крайне опасные люди! А главный у них – объявленный ныне «человеком года» президент, который... так же далек от святости, как герой статьи (о Малиновском)», – заявил пользователь toscane.
Еще один читатель задался вопросом, чего ради президент Франции Эммануэль Макрон лишает сограждан газа и нефти. Отметили также и продажу замка Ла-Рошпо украинскому мафиози.
«Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши СМИ не могут врать! Наверное, это русские», – сыронизировал Troll gentil.
Напомним, ужчину признали официально «погибшим» в результате ДТП еще в 2014 году, украинская полиция тогда составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. За два месяца до этого Малиновский бежал во Францию, опасаясь преследования обманутых им кредиторов.
В октябре 2018 года украинец был обвинен в «организованном отмывании бандитских доходов», в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в 100 тыс. евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA).
Ле Пен сочла глупостью энергетическую войну с Россией в условиях нехватки энергоресурсов
Энергетическая война с Россией в то время, как во Франции идет отключение электричества и может пропасть отопление из-за дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой, заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.
По ее словам, энергоресурсы являются «первой необходимостью», а санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир радиостанции RTL.
Она отметила, что энергоресурсы являются «первой необходимостью» и что санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики. Ле Пен указала, что вводимые санкции сейчас больше вредят французам.
Ле Пен отметила, что планируемые зимой отключения электричества во Франции – результат недальновидной политики властей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
Обыгравшая Португалию сборная Марокко первая из африканцев вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко первой из африканских команд в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко сенсационно выиграла у команды Португалии и прошла в полуфинал чемпионата мира по футболу, став первой африканской командой, добившейся такого успеха.
В субботу марокканцы обыграли сборную Португалии в матче 1/4 финала мирового первенства в Катаре со счетом 1:0. На 42-й минуте мяч забил Юссеф Эн-Несери. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий сборной Марокко Валид Шеддира, передает РИА «Новости».
Матч стал 196-м за сборную для португальского нападающего Криштиану Роналду, который вышел на замену на 51-й минуте.
До этого лучшим результатом африканских сборных на чемпионатах мира был четвертьфинал. Помимо марокканцев этой стадии достигали команды Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).
В полуфинале сборная Марокко в среду сыграет против победителя матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу.
Ранее сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал ЧМ по футболу.
Посольство раскритиковало призыв Guardian к бойкоту русской культуры
Посольство России в Британии осудило публикацию в газете Guardian призыва к бойкоту русской культуры
В посольстве России в Лондоне возмущены публикацией в британской газете The Guardian призыва к бойкоту русской культуры, сообщается в комментарии диппредставительства на фоне напечатанной на этой неделе в издании колонки министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
В дипмиссии отметили, что известная газета публикует «вопиюще бессовестную статью». При этом в посольстве указали на намеренное игнорирование и подмену фактов, отсутствие внимания к жестокостям киевского режима, передает ТАСС.
По мнению специалистов дипмиссии, Ткаченко открыто «призывает к бойкоту русской культуры», напрямую нарушая общепринятый принцип, согласно которому культура, включая всемирно признанных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики.
Также в российском посольстве подчеркнули, что такие попытки являются опасным сигналом об ошибочном и рискованном пути, избранном Киевом.
Кроме того, в дипмиссии добавили, что «Россия не будет сидеть сложа руки, она продолжит защищать национальные интересы, культуру и национальную идентичность.
«Для Соединенного Королевства пришло время понять это», – подчеркивается в заявлении.
Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
Лондон ввел санкции против представителей силовых структур России
Британия ввела санкции против российских силовиков и молдавских политиков
Лондон ввел санкции против представителей ФСБ и ВС России, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка, следует из обновленного санкционного списка Британии.
В числе ограничений – запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов в случае их обнаружения. Под санкции попал заместитель начальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко и сотрудник 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ по Крыму и Севастополю Андрей Тишенин, передает ТАСС.
В список они попали якобы из-за имевших место случаев нарушения прав человека.
Ранее Великобритания объявила о введении санкций против глав десяти российских регионов, а также нескольких военных комиссаров.
Джонсон признал сложность предстоящей зимы без газа из России
Экс-премьер Британии Джонсон признал, что зима для западных стран будет сложной без газа из России
Предстоящая зима окажется сложной без газа из России для зависящих от этого энергоресурса стран, заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.
По словам экс-премьера, есть надежда на «поразительные организационные усилия по наполнению хранилищ газом». Однако более серьезной проблемой станет зима 2023-2024 годов, когда запас газа сократится, а новые терминалы СПГ работать еще не будут. Джонсон также добавил, что какое-то время в Европе не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения, передает РИА «Новости».
Экс-премьер также добавил, что все болезненнее может стать оказание поддержки Украине. Однако Джонсон призвал продолжать оказывать помощь Киеву и даже активизировать усилия в этом вопросе.
Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заметила, что энергетическая война с Россией в то время, как во Франции идет отключение электричества и может пропасть отопление из-за дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой.
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