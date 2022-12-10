В Красноярском крае запланировали построить 21 школу за три года

За три года в крае в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» планируется построить 21 школу, три детских сада и три учреждения среднего профессионального образования.

Планируется, что школы построят в поселках Нарва, Мотыгино, Первомайск, а также в селе Ванавара. Также в планах строительство общежития для студентов Уярского сельхозтехникума, здания учебно-делового центра подготовки кадров для предприятий АПК на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа, и детсада в Красноярске, говорится в сообщении на сайте правительства Красноярского края.

Также в 2024-2025 годах собираются закончить строительство 15 школ для 6,5 тыс. учащихся, двух детских садов на 270 и 190 мест, здания МФЦ.

Кроме того, продолжится формирование единой цифровой образовательной среды в школах и техникумах края, в сельских школах появятся новые «Точки роста», в 2024 году будут введены три крупные школы: в микрорайонах Метростроитель и Солнечный города Красноярска и в Сосновоборске – каждая рассчитана на 1280 мест.

В целом за три года на образование в крае направят 272,1 млрд рублей, из них в 2023 году – 92,9 млрд рублей. По предварительным данным, в 2023 году дошкольное образование в крае будут получать 147,4 тыс. детей, общее образование – 374,4 тыс. школьников. В техникумах и колледжах края будут обучаться более 43 тыс. человек.