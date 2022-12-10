Судья в США признала Бута нормальным бизнесменом

Бут заявил, что судья в США признала, что он ничего нелегального не делал

Виктор Бут интервью RT заявил, что судья в ходе процесса в США признала его нормальным бизнесменом, который ничего нелегального не делал.

По словам Бута, судья сказала, что она ничего не увидела нелегального, он нормальный бизнесмен, и многие делают то же самое, но, ссылаясь на законодательство США о заговоре, отметила, что не может его оправдать, передает RT.

Бут пояснил, что осуществлял легальные международные авиаперевозки, которые были под контролем таможенных служб.

По мнению бизнесмена, все, что произошло с ним, происходит теперь с Россией. Он напомнил заявления Госдепа о том, что Бут будет сидеть до конца из-за своего упрямства, что не пошел на сделку. Госдеп считал, что его дело нужно сделать примером для других русских, чтобы они быстро соглашались на все. Бут заявил, что ему предложили сделку – 30 лет заключения вместо пожизненного срока, но он отказался.

Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.

Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.