Бут заявил о желании участвовать в спецоперации

Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию и готов принять в ней участие

«Поддерживаю спецоперацию и готов принять в ней участие, если была бы возможность», заявил Виктор Бут в интервью RT.

«Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность, я бы конечно пошел», – приводит RT слова Бута.

Он также призналя, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми, родной страной, снегом.

Также Бут заявил, что должен пройти обследования и лечение, особенно зубов.

Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими.

Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.