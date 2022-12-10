Бут заявил о желании участвовать в спецоперации

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10 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Саудиты ушли от США к Китаю и России

К королю приехал император. Эта мысль сейчас проходит через многие западные СМИ AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин совершает трехдневный госвизит в Саудовскую Аравию, где его принимают как дорогого гостя. Президента США Байдена те же саудиты недавно принимали как бедного родственника. Дело, однако, не в личностях, а в том, что Эр-Рияд отказался от политического союза с США в пользу партнерства с Россией и Китаем.  Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния imago images/Global Look Press
Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Создаст ли Шольц Четвертый рейх

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно. Подробности...

Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Обсуждение: 4 комментария

Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?

    Бут заявил о желании участвовать в спецоперации

    Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию и готов принять в ней участие

    10 декабря 2022, 17:23

    Текст: Вера Басилая

    «Поддерживаю спецоперацию и готов принять в ней участие, если была бы возможность», заявил Виктор Бут в интервью RT.

    «Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность, я бы конечно пошел», – приводит RT слова Бута.

    Он также призналя, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми, родной страной, снегом.

    Также Бут заявил, что должен пройти обследования и лечение, особенно зубов.

    Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. 

    Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

    Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой
    Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»
    		    9 декабря 2022, 14:25
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.

    Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.

    Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.

    «Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.

    Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».

    Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.

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    Коментарии (30)
    Байден запретил Буту возвращаться в США
    Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
    		    9 декабря 2022, 20:28
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.

    Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.

    Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

    Коментарии (54)
    Появились первые кадры обмена Бута в аэропорту Абу-Даби
    ФСБ опубликовала первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту Абу-Даби
    		    8 декабря 2022, 21:52
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    ФСБ России обнародовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби.

    Грайнер говорит на видео, что счастлива оказаться на свободе, ее доставили спецбортом на место обмена в аэропорт Абу-Даби из колонии в Мордовии.

    Россиянину Виктору Буту дали позвонить родным. «Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», – сказал он матери по телефону, передает ТАСС.

    Он рассказал, что в ходе обмена летел через британский Манчестер, а для обмена с Грайнер его забрали прямо из камеры тюрьмы.

    В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

    Коментарии (20)
    Спецборт с Бутом приземлился в Москве
    В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
    		    9 декабря 2022, 01:47
    Фото: кадр из видео телеканала 24
    Текст: Антон Никитин

    Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.

    В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.

    Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

    Коментарии (12)
    Бутина объяснила слова Болтона о «капитуляции Америки» при обмене Бута
    		    8 декабря 2022, 20:47
    Фото: ТАСС
    Текст: Вера Басилая, Олеся Открокова

    «Сегодняшний обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер доказал, что Россия своих не бросает, а Америка еще раз указала на свое поражение», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее экс-советник президента США Джон Болтон назвал капитуляцией сделку по обмену Бута на Грайнер.

    «Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает. Мы вернули своего гражданина на Родину», – считает Мария Бутина.

    «Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.

    Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки.

    В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

    Коментарии (22)
    В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
    Экс-советник президента США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки
    		    8 декабря 2022, 20:10
    Фото: wr1/Natthawat Wongrat/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

    «Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.

    По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

    Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.

    Коментарии (16)
    Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер

    9 декабря 2022, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов.

    «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем

    В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер.

    Коментарии (6)
    Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
    Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
    		    9 декабря 2022, 05:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.

    Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.

    В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».

    Коментарии (12)
    Бут рассказал о самом тяжелом испытании в американской тюрьме
    Виктор Бут заявил, что отсутствие общения с близкими было самым тяжелым в американской тюрьме
    		   10 декабря 2022, 16:34
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с близкими, был всего один звонок в месяц, заявил Виктор Бут.

    Бут рассказал, что ему пришлось сидеть три месяца в одиночной камере в американской тюрьме, и самым сложным для него было не общаться с любимыми и близкими длительное время, передает RT.

    По его словам, ему предоставлялся один звонок в месяц, а сейчас он чувствует себя счастливым человеком.

    Бут подтвердил, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет Путина.

    «Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент – Путин», – заявил он.

    Кроме того, Бут отметил, что маршалы в день обмена обращались к нему по имени, вежливо, в самолете из Вашингтона с него сняли наручники. Правда, по его словам, из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, а только российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.

    Бут также рассказал, что Грайнер была позитивно настроена, во время обмена он пожелал ей удачи, она ответила, и протянула ему руку.

    Также он поблагодарил за свое освобождение всех, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.

    Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

    Коментарии (0)
    Депутат Бутина: Виктор Бут прибыл в Россию
    Депутат Госдумы Бутина заявила, что Виктор Бут в России и скоро будет в Москве

    8 декабря 2022, 21:08

    Текст: Вера Басилая

    Виктор Бут уже на территории России, скоро будет в Москве, заявила депутат Госдумы России Мария Бутина

    Депутат Госдумы Мария Бутина написала в своем Telegram-канале, что освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут уже находится на территории России, ожидается, что скоро он прибудет в Москву.

    Между тем телеканал «Россия 24» сообщил, что Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в РФ, сообщил, что с ним все нормально. Также стало известно, что самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет, передает ТАСС.

    В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

    Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.

    Коментарии (2)
    Адвокат сравнил американскую тюрьму Бута с «Алькатрасом»
    Адвокат Тарасов сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом»

    9 декабря 2022, 05:31

    Текст: Антон Никитин

    Российский бизнесмен Виктор Бут большую часть срока провел в одиночной камере американской тюрьмы «Марион», ставшей преемником «Алькатраса», рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.

    Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе. По словам Тарасова, «Марион» является преемником тюрьмы «Алькатрас», которую закрыли в 1960-е годы, передает ТАСС.

    Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецблоке, где ограничено общение с внешним миром, где пристально следят за тем, как заключенные общаются, потому что там сидят люди, которые проходят по политическим статьям. В камере Бут был один, либо с сокамерником, сообщил Тарасов, отметив, что это очень жесткий режим заключения.

    В пятницу ночью спецборт с Бутом приземлился в Москве. В четверг в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

    Алькатрас – американская тюрьма в Калифорнии, в которой содержался Аль-Капоне. В 1963 году тюрьма была закрыта из-за устаревшей инфраструктуры.

    Коментарии (0)
    В Белом доме раскрыли позицию США по Украине после обмена Бута и Грайнер
    В Белом доме заявили, что обмен заключенными с РФ не влияет на позицию США по Украине

    8 декабря 2022, 19:18

    Текст: Вера Басилая

    Обмен заключенными никак не влияет на позицию Вашингтона касательно действий Москвы на Украине, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

    Представитель администрации Белого дома отметил, что возвращение Бриттни Грайнер и достижение этого результата является огромным облегчением для США, но на восприятие действий России на Украине это никак не повлияет. По его словам, правительство США получает регулярно «сообщения о преступлениях», передает РИА «Новости».

    В Белом доме также отметили, что переговоры США и России носили узкий характер и не касались других вопросов.

    Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.

    Самолет с Бутом вылетел около двух часов назад из Абу-Даби, он приземлится в аэропорту Внуково в Москве поздно ночью.

    В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.

    Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

    В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    Мать Бута поблагодарила Путина за возвращение сына
    Мать Бута поблагодарила Путина за возвращение сына в Россию

    8 декабря 2022, 18:44

    Текст: Вера Басилая

    Мать Виктора Бута поблагодарила президента России Владимира Путина за возвращение сына в Россию из американской тюрьмы.

    Также Раиса Бут поблагодарила главу МИД Сергея Лаврова. «Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем», – добавила она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

     

    Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.

    Самолет с Бутом вылетел более часа назад из Абу-Даби, он приземлится в аэропорту Внуково в Москве поздно ночью.

    В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.

    Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

    В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    Байден поговорил по телефону с освобожденной баскетболисткой Грайнер
    Президент США Байден заявил, что поговорил с освобожденной Грайнер, которая летит в самолете

    8 декабря 2022, 16:44

    Текст: Вера Басилая

    О телефонном разговоре с освобожденной из заключения в России баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая летит в самолете по пути на родину, сообщил президент США Джо Байден.

    Байден написал в Twitter (запрещен в России), что поговорил по телефону с Грайнер, которая находится в безопасности в самолете и возвращается домой, передает ТАСС.

    Между тем, в Белом доме сообщили, что Байден на фоне освобождения Грайнер выступит в четверг утром с экстренным обращением.

    Выступление главы государства запланировано на 08.30 утра (16.30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД России сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.

    В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    Судья в США признала Бута нормальным бизнесменом
    Бут заявил, что судья в США признала, что он ничего нелегального не делал

    10 декабря 2022, 18:22

    Текст: Вера Басилая

    Виктор Бут интервью RT заявил, что судья в ходе процесса в США признала его нормальным бизнесменом, который ничего нелегального не делал.

    По словам Бута, судья сказала, что она ничего не увидела нелегального, он нормальный бизнесмен, и многие делают то же самое, но, ссылаясь на законодательство США о заговоре, отметила, что не может его оправдать, передает RT.

    Бут пояснил, что осуществлял легальные международные авиаперевозки, которые были под контролем таможенных служб.

    По мнению бизнесмена, все, что произошло с ним, происходит теперь с Россией. Он напомнил заявления Госдепа о том, что Бут будет сидеть до конца из-за своего упрямства, что не пошел на сделку. Госдеп считал, что его дело нужно сделать примером для других русских, чтобы они быстро соглашались на все. Бут заявил, что ему предложили сделку – 30 лет заключения вместо пожизненного срока, но он отказался.

    Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.

    Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

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