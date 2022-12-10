В Японии опровергли «оказание военной помощи России»

Премьер-министр Японии Кисида отверг мнение о военной помощи России

Премьер-министр Японии Фумои Кисида отверг заявление о том, что Токио может «оказывать военную помощь» России, отправляя ей подержанные автомобили, которые могут использовать в военных целях.

По его словам, Япония солидарна со странами G7 и оперативно вводит жесткие санкции против России, а также ограничивает экспорт, сокращая объемы покупок сырой нефти, добавил он.

Согласно торговой статистике японского минфина, с июня Япония не импортировала российскую нефть и нефтепродукты, за исключением небольших объемов в июле и августе, передает ТАСС.

Он сделал вывод, что утверждения о военной помощи Москве со стороны Японии неверны. Кисида подчеркнул, что Токио будет «в дальнейшем тесно сотрудничать с мировым сообществом, в первую очередь с G7», чтобы «санкции были более эффективными».

Ранее сообщалось, что Япония как председатель Группы семи (G7) в следующем году намерена продвигать санкции против России и оказание помощи Украине.