В России поддержали резолюцию против политизации международного наблюдения на выборах

Резолюцию о подготовке независимых международных наблюдателей на выборах, в которой указано на недопустимость двойных стандартов и важность обмена лучшими практиками на мировом уровне, поддержали участники круглого стола Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

Заместитель Координационного совета, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова предложила закрепить в итоговой резолюции готовность работать над созданием коммуникационной площадки для обмена опытом и взаимного обучения наблюдателей за выборами из разных стран.

Главные идеи резолюции поддержал член ЦИК России Павел Андреев, участвующий в международном наблюдении за выборами в разных странах. Он отметил, что за пределами Европы искренне заинтересованы в обмене опытом и технологиями организации выборов, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов привел подробный анализ двойных стандартов «коллективного Запада» на примере выводов миссии международного наблюдения ОБСЕ. Так, на промежуточных выборах в Конгресс США, вместо заявленных 500 наблюдателей миссия БДИПЧ ОБСЕ направила в США всего 62 представителя.

«Общий состав миссии международных наблюдателей, таким образом, едва превысил 150 человек. При этом никаких нареканий выборы у миссии не вызвали, хотя в половину штатов их просто не пустили», – обратил внимание политолог. Он отметил, что ОБСЕ не удивилось масштабам досрочного и бесконтрольного почтового голосования.

По словам первого заместителя председателя Координационного совета Александра Малькевича, от вброса фейковой информации «коллективный Запад» перешел к прямому террору в отношении участников выборов. Он рассказал о наблюдении за голосованием на референдумах в ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. Эксперт заявил, что во время референдума ВСУ обстреливали места проживания журналистов и наблюдателей, люди получили ранения и контузии.

«Все представители «цивилизованного Запада», которые приехали, имели возможность своими глазами увидеть, что референдумы проходят без нарушений. Те наблюдатели, кто это открыто заявил, в итоге остались в своих странах без работы и получали запреты на множество государственных услуг», – заявил Малькевич.

Заместитель руководителя секретариата совета межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Иван Мушкет сравнил подходы миссии и принципы работы БДИПЧ ОБСЕ.

«Они нанимают людей, которых забрасывают по всему миру с целью выдать тенденциозную позицию. Яркий пример – президентские выборы в Казахстане, когда МИД открыто ответил прозападным критикам, что все их оценки – как по трафарету, предвзяты и политизированы», – напомнил Мушкет.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин заявил, что вообще целесообразно пересмотреть отношения России с миссией БДИПЧ ОБСЕ, поскольку не видит никакой пользы от членства в этой организации. В то же время он отметил, что нужно продолжать активно участвовать в международном наблюдении, доводить объективный взгляд до широких масс в разных странах, и подумать о формах участия наблюдателей в непризнанных странах.

По итогам круглого стола была одобрена резолюция, в которой подчеркнута готовность участников совместно проводить обучение наблюдателей, обмениваться опытом и делиться практиками, а также возможность проводить взаимный онлайн мониторинг выборов.

«В работе международных миссий недопустимы двойные стандарты в оценке национального избирательного законодательства и практик организации выборов, явное и скрытое давление на участников со стороны их государств и международных организаций, на их профессиональную позицию. Государства, принимающие международные миссии, должны обеспечивать безопасность участников миссии и условия для их объективной и непредвзятой работы», – указывается в тексте резолюции.

Документ одобрили представители российского общественного наблюдения и МПА СНГ.