Депрессивное состояние у молодежи в стране объясняется недооценкой национальной культуры, ее заменяет музыка из-за границы, которую создали «потомки афроамериканских рабов», заявил глава Курганской области Вадим Шумков.

Недооценка собственной культуры и традиций приводит к тому, что дети растут, «не зная и не помня своего роду-племени», и поют песни, написанные «потомками афроамериканских рабов», написал Шумков в своем Telegram-канале.

Также молодые люди в России часто подражают иностранцам в языке, повадках, при этом они наполняются «второсортной квазикультурной пошлятиной».

Этим глава региона объяснил рост духовной пустоты, депрессии и суициды, а также отсутствие смысла жизни.

По его словам, российская молодежь для иностранных «доброхотов» – это «белые папуасы» и расходный материал, который покорно идет «брат на брата».

Самой важной задачей в национальной культуре, по мнению Шумкова, должно стать привитие любви к корням и памяти предков, а также к истории и героическому прошлому.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова составила список игр с ЛГБТ-персонажами, которые, по ее мнению, надо запретить в России.