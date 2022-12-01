Победитель «Лидеров России» решил реконструировать пункты пропуска на границе с Казахстаном

Победитель конкурса «Лидеры России» Петухов займется реконструкцией пунктов пропуска на границе с Казахстаном

Победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей», вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области, министр экономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей Игнат Петухов решил взять под контроль ремонт пунктов пропуска на границе с Казахстаном.

Основная цель проекта – наращивать международную и межрегиональную кооперацию, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Вопрос развития инфраструктуры стал ключевым на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участники отмечали, что Оренбуржье и Казахстан связывают общая история, торговые и производственные связи, сотрудничество в научно-технической сфере, а также традиции добрососедства.

«Казахстан – наш друг и партнер уже 30 лет, столько в этом году исполнилось официально установленным дипломатическим отношениям. Для нас важно не сбавлять темп по устойчивому развитию экономики, – заметил Петухов. – По итогам восьми месяцев года объем взаимной торговли с Казахстаном превысил 380 млн долларов – в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021-го».

По мнению Петухова, для увеличения потока нужна модернизация пунктов пропуска. В 2019 году на аналогичном форуме в Омске было принято решение о реконструкции автомобильных пунктов в Оренбуржье.

«Пункт пропуска «Маштаково» сейчас оснащается досмотровым комплексом, по пункту «Сагарчин» завершаются проектно-изыскательские работы. В 2023 году Минтрансом начнется проектирование, а затем и строительство инфраструктуры автомобильных пунктов «Орск» и Илек»», – сообщил зампредседателя правительства Оренбургской области.

Отментим, что в 2019 году Игнат Петухов стал самым молодым победителем конкурса «Лидеры России». Затем он возглавил АО «Корпорация развития Оренбургской области», одним из главных результатов его работы стала заявка по созданию особой экономической зоны. В 2021-м Петухов занял должность зампредседателя правительства, вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области.