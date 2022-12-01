Полицейские задержали москвичку после нападения с ножом на пассажирку метро

УВД на Московском метро: Полицейские задержали москвичку после нападения с ножом на пассажирку в вагоне поезда метро

Сотрудники полиции задержали москвичку, подозреваемую в угрозе убийством пассажирке столичного метро, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

«Полицейские ППС УВД на метрополитене задержали 50-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в угрозе убийством», – передает АГН «Москва» слова начальника управления информацией и общественных связей Главного управления МВД по Москве Владимира Васенина.

Как отметили в пресс-службе, в вагоне поезда, следующего от станции метро «Говорово» до «Минской», пассажирка спровоцировала конфликт с 36-летней москвичкой, после чего ударила ее ножом в лицо и скрылась.

В пресс-службе сообщили, что потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции на станции метро «Парк Победы». Полицейские оперативно среагировали, вызвав женщине скорую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает. «Сотрудники полиции по горячим следам установили личность подозреваемой и задержали ее на станции «Октябрьское Поле». <...> У нее изъят нож, который, как показало исследование, является туристическим», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как пояснили в пресс-службе, нападавшей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее курсант Московского университета МВД имени Кикотя в столичном метро задержал женщину, напавшую на другую пассажирку с ножом.