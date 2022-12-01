Синоптики спрогнозировали «русские морозы» в Москве

В центре погоды «Фобос» заявили, что зима в Москве начнется с «русских морозов» и смягчится после новогодних выходных

В российской столице в начале зимы установятся «русские морозы», однако после новогодних выходных погода станет мягче, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В январе среднемесячная температура зафиксируется на три градуса теплее нормы, а в феврале – на четыре градуса выше показателей метеостатистики. При этом во второй половине зимнего периода ожидаются неустойчивые колебания морозов и оттепелей, передает РИА «Новости».

Тишковец добавил, что декабрь в Москве будет «нордическим», примерно на 3–3,5 градуса холоднее нормы, будет высокой вероятность 20-градусных морозов, а снегопадов в первую декаду можно не ждать. Таким образом, первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным.

Начало зимы в столичном регионе установило 20-градусные морозы, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13.

По словам синоптика, на базовой метеостанции к 6.00 воздух остыл до минус 13,3 градуса, что на пять градусов ниже нормы декабря.

При этом Тишковец отметил, что можно ожидать раннюю весну. Так, по его словам, «тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март».

Ранее Вильфанд сообщил, что в российской столице может возникать оптический эффект гало – светящееся кольцо у Солнца, этому способствуют температуры ниже нуля и тонкая облачность.