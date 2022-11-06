Эксперт призвал страны «ядерной пятерки» сократить вооружения

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6 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    контрбатарейная борьба


    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск

    Удар по М777


    Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом»

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    украинский конфликт


    Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

    потолок цен


    Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

    300 тысяч россиян


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    выгодный конфликт


    США хотят развязать войну между партнерами России на Ближнем Востоке

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    разговоры и споры


    Андрей Полонский: Российская политическая нация показала свои качества

    контроль ситуации


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    Эксперт призвал страны «ядерной пятерки» сократить вооружения

    Глава ПИР-центра Орлов заявил, что страны «ядерной пятерки» должны сократить свои вооружения

    6 ноября 2022, 10:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Все страны «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны начать сокращение ядерных вооружений, заявил профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

    Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире – не односторонняя, этот вопрос – ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной «ядерной пятерке», передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне «ядерной пятерки». Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно», – сказал Орлов.

    По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны «ядерной пятерки» показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.

    Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и «относительно небольшие» числа Франции и Великобритании.

    Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что «от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не «двойка» – Россия и США – контроля над ядерными вооружениями, а «тройка» – Россия, США и Китай».

    «В принципе никто не против этого, и это очень логично. Но чтобы не только КНР присоединилась, а также и Великобритания, и Франция», – отметил политолог, подчеркнув, что для англичан и французов это крайне неудобная тема.

    «Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или «опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности», – добавил Орлов.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции.


    В США заявили претензии на российский остров Врангеля
    WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
    		    5 ноября 2022, 12:34
    Фото: GTW/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

    Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.

    На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».

    Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

    Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

    На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.

    Депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию заявил, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России.

    Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru»

    Коментарии (83)
    Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
    Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
    		    5 ноября 2022, 14:09
    Фото: t.me/Sladkov_plus
    Текст: Антон Никитин

    Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    «В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.

    В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.

    По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.

    После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.

    Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.

    Коментарии (29)
    В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине
    Читатели китайской газеты Guancha увидели плохой знак в словах Зеленского об участии в G20
    		    5 ноября 2022, 18:27
    Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Читатели китайского издания Guancha считают, что США не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, раз Владимир Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

    «Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».

    «Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!» – поделился мнением читатель.

    «Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», – предложил другой пользователь.

    «Единственное, в чем преуспел Зеленский, – честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», – считает еще один читатель.

    «Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?» – указал один из комментаторов.

    «Украине вообще не место в G20», – заключили читатели.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин.

    Между тем, Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. 

     

    Коментарии (17)
    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    		    5 ноября 2022, 15:01
    Фото: Darkone/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.

    Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».

    «В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.

    Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.

    Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.

    «В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.

    Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.

    Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.

    Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.

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    Коментарии (30)
    Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
    Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
    		    5 ноября 2022, 11:08
    Фото: army.mil/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.

    Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.

    «Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.

    Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.

    «АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.

    Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7. 

    Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.

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    Захарова на примере показала, как «творится демократия» в ООН
    Захарова показала видео, где США контролируют, как другие страны голосуют в ООН

    5 ноября 2022, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала видео, где представитель делегации США проверяет, как другие страны голосуют в ООН.

    Захарова в своем Telegram-канале разместила видео, на котором показано, как представитель делегации США проверяет и отмечает наличие «подопечных» из числа союзников по «коллективному Западу» перед заседанием Третьего комитета, посвященного проекту резолюции о борьбе c героизацией нацизма.

    «Палочная система свободного голосования. Важный нюанс. Это не партийная дисциплина. Это одна страна контролирует, как другие страны голосуют в ООН», – отметила она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на примере голосования европейских стран по проекту резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма объяснила, что такое политическое лицемерие.

    Коментарии (15)
    В Москве заметили изгнанного из России комика Идрака Мирзализаде
    Комик-русофоб Идрак Мирзализаде выступил как соавтор Comedy Gallery, где предложили посмеяться над Христом
    		    5 ноября 2022, 16:50
    Фото: Вечерний Ургант/yotube.com
    Текст: Вера Басилая

    Изгнанный из России комик-русофоб Идрак Мирзализаде выступил как соавтор Comedy Gallery, которая предлагает жителям страны посмотреть смешные картинки, среди которых образ, отсылающий к Иисусу Христу, курящему сиграету.

    Мирзализаде выступил как соавтор так называемой Comedy Gallery, которая предлагает россиянам посмотреть «мемчики» и «смешные картинки» за 890 рублей с человека, галерея на сайтах развлечений представлена, как место, обязательное «для посещения всем, кто хочет похохотать», передает «Царьград».

    В отзывах показали картину, на которой образ, явно отсылающий к Иисусу Христу, изображен курящим электронную сигарету. Автором выставки заподозрили в сознательной провокации верующих.

    В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг.

    Напомним, белорусский стендап-комика Идрака Мирзализаде произнес в своем выступлении оскорбительную «шутку» про русских.

    Коментарии (39)
    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
    Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
    		    6 ноября 2022, 07:48
    Фото: Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

    «Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.

    Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.

    Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».

    «Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.

    Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».

    Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.

    Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.

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    Коментарии (21)
    Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
    		    5 ноября 2022, 13:13
    Фото: foxnews.com
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.

    «К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    «Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.

    Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.

    Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.

    Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.

    Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.

    Коментарии (11)
    Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
    Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент

    5 ноября 2022, 18:15

    Текст: Вера Басилая

    Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.

    Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».

    С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».

    «Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.

    Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.

    «Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.

    Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.

    Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».

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    Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси
    		    5 ноября 2022, 18:18
    Фото: @m.gosiewska
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер прибыла в Грузию для встречи с осужденными бывшим президентом Михаилом Саакашвили и главой оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия, однако местные власти заявили, что законодательство страны не позволяет устроить для нее такие свидания.

    После этого Гошевска обвинила власти Грузии в «пророссийской позиции».

    В частности, она напомнила, что Грузия, которая участвует в международных санкциях против России, не ввела против Москвы персональные рестрикции.

    «Очень много граждан России находятся в Грузии, на всех улицах слышна русская речь», – заявила она, передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

    «Очень плохо ведут себя власти Грузии на фоне того, что делает Россия на Украине», – заявила Гошевска.

    При этом она похвалила народ Грузии за «солидарность с украинцами».

    В конце октября МВД Грузии сообщило, что в страну с начало года прибыло около 113 тыс. граждан России.

    Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года. Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.

    Вице-спикер Сейма заявила также, что Польша готова принять на лечение осужденного на шесть лет Саакашвили, который жалуется на плохое самочувствие и находится сейчас под охраной в одной из клиник Тбилиси.

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    Россиянка пришла на церемонию в Дубае в платье в цветах российского флага
    Россиянка Катерина Роу пришла на церемонию в Дубае в платье в цветах российского флага
    		    5 ноября 2022, 11:27
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Антон Никитин

    Россиянка Катерина Роу, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, пришла на церемонию вручения премии для представителей культуры, искусства и бизнеса в Дубае в платье в цветах российского флага.

    Дата проведения церемонии награждения совпала с Днем народного единства – 4 ноября.

    Катерина Роу заявила, что несмотря на то, что уже не живет в России, все еще любит свою страну, и хочет, чтобы ее чувства увидели и разделили участники церемонии награждения.

    Видео с мероприятия публикует RT.

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    Продюсер Пригожин предложил новый формат празднования Нового года в России
    Продюсер Иосиф Пригожин предложил сделать празднование Нового года в России более деликатным

    5 ноября 2022, 19:18

    Текст: Вера Басилая

    В России следует пересмотреть формат празднования Нового года, сделать этот праздник более семейным деликатным в этом году, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

    Пригожин призвал подумать о разных поколениях, детях и семьях, где есть мобилизованные.

    «Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», – цитирует Ura.ru Пригожина.

    Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал опрос, предложив выбрать, в каком формате следует в этом году праздновать Новый год.

    Между тем, согласно данным сервиса SuperJob, большинство россиян поддержало отмену широкого празднования Нового года.

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    Американские СМИ разоблачили «теневое правительство» США
    American Thinker: Америкой на самом деле руководит не Байден, а Сорос
    		    5 ноября 2022, 13:32
    Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Шаги американского президента Джо Байдена говорят о том, что Соединенными Штатами в действительности управляет не он, а миллиардер Джордж Сорос, пишут американские СМИ.

    Байден, который забывает имена и страдает «явным слабоумием», не мог самостоятельно подписать «все те десятки крайне радикальных указов», спровоцировавших «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы, «терроризирование» граждан, пишет Брайан Каменкер в статье для American Thinker.

    По мнению автора статьи, к этому причастна сеть организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию, говорится в статье. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше, уверен Каменкер.

    Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.

    «Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», – резюмировал обозреватель.

    Ранее телеканал CNN раскрыл, кого Байден считает самым опасным человеком в мире.

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    В Госдуме призвали США вернуть Аляску
    Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на требования США отдать остров Врангеля

    5 ноября 2022, 19:52

    Текст: Вера Басилая

    США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России, за которую так и не заплатили русскому царю, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля.

    Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».

    «Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», – считает депутат.

    Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.

    Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

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