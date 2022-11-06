Эксперт призвал страны «ядерной пятерки» сократить вооружения

Глава ПИР-центра Орлов заявил, что страны «ядерной пятерки» должны сократить свои вооружения

Все страны «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), а не только Москва и Вашингтон, должны начать сокращение ядерных вооружений, заявил профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

Он отметил, что тема снижения ядерной напряженности в мире – не односторонняя, этот вопрос – ко всем ядерным державам и, прежде всего, к официальной «ядерной пятерке», передает РИА «Новости».

«Я считаю, что есть перспективы для работы над совместным дальнейшем сокращением ядерных вооружений, вот как раз на уровне «ядерной пятерки». Это не красивые слова, это просто осознанная необходимость, с точки зрения национальных интересов, как мне представляется, всех ядерных государств, ну и всего человечества, конечно», – сказал Орлов.

По его словам, Москва, опубликовав заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвала страны «ядерной пятерки» показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, обращается не только к США, ведь сейчас основная конфликтная зона – Европа.

Россию, пояснил он, в текущей напряженности могут интересовать не только крупные числа ядерного оружия США, размещенного в том числе в Европе, но и «относительно небольшие» числа Франции и Великобритании.

Говоря же о КНР, эксперт подчеркнул, что «от России хотят, чтобы и Китай присоединился к диалогу между Россией и США, чтобы была не «двойка» – Россия и США – контроля над ядерными вооружениями, а «тройка» – Россия, США и Китай».

«В принципе никто не против этого, и это очень логично. Но чтобы не только КНР присоединилась, а также и Великобритания, и Франция», – отметил политолог, подчеркнув, что для англичан и французов это крайне неудобная тема.

«Лондон и Париж хотели бы отсидеться, отмолчаться или «опять начать дразнить Россию, если не сказать дразнить гусей, а сами палец о палец здесь не ударять. А в случае англичан, может, даже наращивать свои ядерные возможности», – добавил Орлов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции.