Генсек НАТО заявил об отсутствии планов менять ядерные позиции альянса

Столтенберг заявил об отсутствии планов у НАТО менять ядерные позиции

НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг турецким СМИ.

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга, отвечавшего на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс.

Также Столтенберг отметил, что риски применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому серьезно.

«Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание. Ядерная позиция России не изменилась», – сказал Столтенберг в интервью турецком телеканалу NTV.

Генсек НАТО заявил, что из-за ситуации на Украине сохраняются риски приостановки работы «зернового коридора».

Ранее в ООН заявили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы».

При этом ранее в Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.