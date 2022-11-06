В Киеве заявили о подготовке к «тотальной эвакуации» жителей города

NYT: Власти Украины готовятся к полному отключению электроэнергии и тотальной эвакуации жителей Киева

Украинские власти начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей Киева, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в столице Украины.

Представители киевских властей сообщили NYT, что начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно 3 млн жителей города.

Издание напоминает, что национальная энергетическая компания Украины (НЭК «Укрэнерго» – прим. ВЗГЛЯД) в попытке предотвратить полный сбой в электросети заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.

По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, украинские власти начнут информировать людей и просить уехать», передает РИА «Новости».

Между тем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», – приводит его слова «Страна.ua».

Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, сообщил Кличко.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы экономить электричество и воду.