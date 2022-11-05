Украина обстреляла Донецк из HIMARS

В Сети обругали Бербок после слов о Путине

Пользователи Twitter потребовали уволить Бербок после слов о России

Интернет-пользователи раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.

Один из комментаторов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Бербок подать скорее в отставку. С каждым днем, признался пользователь, ему все более стыдно за Германию и за должность, которую занимает Бербок.

Именно вызывающая позиция главы МИД Германии, по мнению автора другого комментария, априори отвергает любую дипломатическую инициативу. Он считает, что Бербок лично виновата в том, что мирные усилия не продвигаются вперед, передает РИА «Новости».

«Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», – добавил третий.

Каждый божий день с этим немецким правительством – это катастрофа, написал один из комментаторов.

«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», – возмутился читатель.

«Вы также говорили о саботаже трубопроводов «Северный поток»? Нет, конечно. Так можно говорить только когда речь идет об Украине», – заключили читатели.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».