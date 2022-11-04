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4 ноября, пятница | Последнее обновление — 10:11 | vz.ru
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ВСУ обстреляли из HIMARS село в Херсонской области
ВСУ обстреляли из HIMARS жилые кварталы села Забарино в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым кварталам села Забарино в Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
По словам источника, в 07.00 ВСУ двумя ракетами HIMARS обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района Херсонской области, передает ТАСС.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Указ президента РФ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Своим указом глава государства постановил в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ), иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей. В документе уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине
Генштаб: Через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек
Свыше 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине, рассказал начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Александр Туляганов.
Как рассказал Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, с начала спецоперации через в отряды добровольцев записались более 15 тыс. человек, передает ТАСС.
Туляганов представлял сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС России. Он уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.
В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период действия военного положения, мобилизации, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории России.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту.
Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
Сальдо сравнил действия Киева на Херсонщине с Мариуполем
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Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские террористы осознанно пытались убить гражданских, которые помогали мирным жителям эвакуироваться из Голой Пристани, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе, передает ТАСС. Он добавил, что власти региона не позволят этого сделать.
Он добавил также, что нанесенный ракетный удар по зданию администрации Голой Пристани является попыткой парализовать эвакуацию мирного населения из опасных мест.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области, здание полностью разрушено.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Ситуация на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркнул Суровикин. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» уничтожили выявленные разведчиками закрытые позиции артиллерии ВСУ
В ходе спецоперации на Украине российские расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили закрытые позиции артиллерии вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, огневые позиции украинской ствольной артиллерии были выявлены разведывательными подразделениями. Разведка передала координаты для уничтожения, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж, выполнила нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожила позиции ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 20 км.
Напомним, накануне российское военное ведомство показало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники и поразил их ракетами.
Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.
На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
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