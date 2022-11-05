Reuters: Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка

Антонов указал на влияние антироссийских санкций на экономику США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Американские санкции все сильнее бьют по США и разгоняют инфляцию

Американские власти пытаются не замечать очевидного факта, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте американского журнала The National Interest.

Антонов констатировал, что власти США отмахиваются от очевидного: вводимые против России ограничения все сильнее бьют по их инициаторам. Он обратил внимание, что санкции на российские ресурсы разгоняют и без того рекордную инфляцию, ведут к росту цен на американских заправках, усугубляют непростую ситуацию с товарными цепочками, а американский бизнес уже допускает скорое наступление рецессии, передает ТАСС.

Вместе с тем, отметил Антонов, бесконечные запреты на работу с российскими компаниями вызывают перебои в поставках российской продукции на мировые рынки, в результате в проигрыше прежде всего оказываются небогатые государства, для которых недорогие и качественные российские товары имеют существенное значение с точки зрения обеспечения экономической, продовольственной, а подчас и национальной безопасности.

В свою очередь, подчеркивает глава российского диппредставительства, малозамеченным оказывается тот факт, что своими деструктивными шагами США наносят ущерб не только развивающимся странам, но и собственным союзникам, в том числе в Европе.

Антонов выразил уверенность, что Вашингтон, побудив Европу к введению санкций против России, настроив на безальтернативный отказ от годами выстраиваемого активного и взаимовыгодного экономического диалога с Москвой, добился своей давней мечты – лишить заокеанских партнеров возможности эффективно конкурировать с Соединенными Штатами.

Он обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что американцы продают газ своим союзникам по стоимости в 3-4 раза дороже внутренней. Дипломат с иронией предположил, что это наценка за «демократичность» энергосырья.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что незаконные санкции со стороны недружественных России стран наносят ущерб прежде всего авторам рестрикций, в то время как российская экономика демонстрирует способность к адаптации.

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин призвал уничтожить Россию любой ценой как страну, исповедующую традиционные ценности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД