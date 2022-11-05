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Reuters: Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка
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Россия призвала европейские страны снять санкции с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
По информации Reuters, Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции.
В статье отмечается, что это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары, передает РИА «Новости».
Источник Reuters в ООН сообщил, что эта инициатива обсуждается с представителями Европейского Союза и другими сторонами.
Напомним, в Стамбуле 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, – срок ее действия еще не истек.
Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
В Турции поразились видео Путина с солдатом
Читатели турецкой газеты Haber 7 поразились видео Путина с солдатом
Видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле, очень удивило читателей турецкой газеты Haber 7: они связали усердное выполнение своих обязанностей солдатом с уважительным отношением к главе государства.
«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», – написал один из читателей Haber 7.
«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», – отметила другая читательница, сообщает РИА «Новости».
«Идеальный прием, сразу видно – Россия», – констатировал еще один из комментаторов.
«Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит», – поделился впечатлениями один из читателей.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 млн человек.
Ранее в Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Антонов предсказал попытки ограничить цены на газ и металлы из России
Посол РФ в США Антонов предупредил о риске распространения практики ценовых ограничений на российский газ и металлы
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Продвигаемый Минфином США механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.
Дипломат предупредил, что разработанный министерством финансов США так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки, а готовность России продавать «черное золото» в убыток – не что иное, как миф с самого начала. Антонов подчеркнул, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет, передает РИА «Новости».
Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены на российскую нефть.
Антонов предупредил, что если этот механизм будет все же внедрен, то никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на российский газ, потом – на металлы и, в конечном счете, на любые типы российских товаров, которые заинтересуют западные капиталы.
Дипломат выразил уверенность, что причиной роста мировых цен на топливо стал «квази-крестовый поход» Соединенных Штатов на углеводородную энергетику, а также запрет на ввоз российских энергоносителей.
Он обратил внимание, что санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций, уже не поддается подсчету. Так, по его словам, только «черные списки», имеющие отношение к России, включают более 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты.
Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.
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G7 и Австралия собрались установить потолок цен на российскую нефть
Reuters: Страны G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть
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Страны «семерки» и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора, сообщили источники Reuters.
Источник сообщил, что страны G7 и Австралия решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса мировых цен на нефть. Решение по фиксированному потолку цен на нефть из РФ, как ожидается, может быть принято этими странами в конце ноября, передает ТАСС.
Как утверждается, предложенный механизм якобы поможет повысить стабильность на мировом рынке нефти, а также упростит соблюдение требований и минимизирует нагрузку на участников рынка. В то время как динамический коридор, привязанный к индексу и подразумевающий скидку от актуальной цены, по словам источника, может привести к излишней волатильности. Договаривающиеся страны опасаются, что это даст Москве рычаги влияния на рынок за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.
При этом источники отмечают, что фиксированный потолок цен также порождает определенные трудности, поскольку предполагается, что он будет подвергаться регулярной ревизии, что потребует проведения большого количества встреч и совещаний, усилит бюрократические процессы между участниками соглашения. О том, какая именно цена может быть установлена, в каких пределах, источники не сообщили.
Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.
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Шольц и Эрдоган осудили «ядерную риторику» России
Представители властей Германии и Турции назвали безответственной «ядерную риторику» России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили «ядерную риторику» России, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По его словам, лидеры стран сошлись во мнении, что «ядерная риторика» России безответственна. Шольц при этом решительно отверг обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую «грязную бомбу», передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также лидеры стран затронули в своей беседе «зерновую сделку». Канцлер Германии высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.
Ранее в Восточной Германии проходили антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Так, в нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина.
Украина заверила Турцию в отсутствии опасений по безопасности «зернового» коридора
Турция проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу об украинской позиции по «зерновой сделке», Киев заявил об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
В интервью газете Milliyet министр заявил, что Турция провела переговоры с украинскими министрами, провела необходимую работу и передала Шойгу, что причин для беспокойства нет, передает РИА «Новости».
По словам Акара, на встречах со своими собеседниками был поднят вопрос о том, что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта.
«Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», – заявил министр обороны Турции.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
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Турция и Россия начали определять нуждающиеся в зерне страны
Турция и Россия составляют список стран, которые остро нуждаются в российском зерне и удобрениях
Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его словам, этот вопрос поднимался во время последних телефонных переговоров двух лидеров. Ответственные по этому вопросу ведомства занимаются расписанием списков и маршрутов, их деятельность ведется под эгидой ООН, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что доставка российской агропродукции планируется, прежде всего, в страны Африки и нуждающиеся страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Эрдоган назвал возможное место строительства в Турции газового хаба
Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны
Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».
Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.
Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.
Антонов обвинил коллективный Запад в кризисе в мировой экономике
Посол РФ в США Антонов: Первопричиной проблем в мировой экономике стал курс Запада
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Запад объясняет рост цен, ухудшение энергетической и продовольственной безопасности действиями РФ, однако первопричиной проблем в мировой экономике стал курс Запада, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте американского журнала The National Interest.
Антонов констатировал, что главным источником наблюдаемых в глобальном хозяйстве кризисных явлений западные страны продолжают называть специальную операцию России на Украине, которую сами и спровоцировали, передает ТАСС.
Как отметил дипломат, Запад напрямую увязывает рост цен, ухудшение энергетической и продовольственной безопасности с действиями России, однако, если разобраться, то именно макроэкономический курс коллективного Запада, прежде всего США, стал первопричиной большинства существующих проблем. Антонов констатировал, что Вашингтон категорически отказывается принимать движение к полицентричной системе международных отношений.
Как отметил дипломат, на фоне тектонических сдвигов, сопровождающихся деградацией институтов и размыванием принципов коллективной ответственности, Вашингтон пытается заставить мир развиваться по собственным, якобы единственно верным стандартам.
Он констатировал, что с достойной лучшего применения настойчивостью Соединенные Штаты, игнорируя дипломатию и Устав ООН, стремятся «наказать» несогласных со своими подходами, а всех остальных – запугать. Дипломат указал, что США, попирая базовые и, казалось бы, священные для себя постулаты свободной торговли, конкуренции и неприкосновенности частной собственности, пускают в ход рестрикции, инициируют коммерческие войны, без стеснения вмешиваются во внутренние дела других стран.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что незаконные, неслыханные санкции со стороны недружественных России стран наносят ущерб прежде всего самим авторам, в то время как российская экономика демонстрирует способность к адаптации.
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В Турции назвали способ получения Европой российского газа
Представитель Эрдогана рассказал о получении Европой газа через Турцию
Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции, потребность есть, отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Калына, который дал интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco. Также он отметил, что есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и России по газу после решения конфликта на Украине.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны.
В понедельник сообщалось, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. Турция начала свою часть работы.
Турция объявила о концентрации усилий на продлении зерновой сделки
Анкара намерена сфокусировать усилия на продлении зерновой сделки, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщили в администрации турецкого лидера.
«На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки», – цитирует сообщение администрации Эрдогана ТАСС.
Напомним, в четверг первые шесть судов с продукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, в пятницу оттуда вышло лишь одно судно.
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Эрдоган допустил возможность возведения Россией третьей АЭС Турции
Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС
Анкара может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил в интервью телеканалу A Haber, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Он также заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в Синопе, которая станет второй в Турции. Турецкий лидер также объявил о планах строительства третьей АЭС в стране, которая будет расположена в другом месте, передает ТАСС.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут запустить первый энергоблок новой атомной электростанции к столетию Турции.
Турция не считает условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными
В МИД Турции заявили, что не считают условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными
Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.
«Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», – передает ТАСС слова дипломата.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
Антонов указал на влияние антироссийских санкций на экономику США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Американские санкции все сильнее бьют по США и разгоняют инфляцию
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Американские власти пытаются не замечать очевидного факта, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте американского журнала The National Interest.
Антонов констатировал, что власти США отмахиваются от очевидного: вводимые против России ограничения все сильнее бьют по их инициаторам. Он обратил внимание, что санкции на российские ресурсы разгоняют и без того рекордную инфляцию, ведут к росту цен на американских заправках, усугубляют непростую ситуацию с товарными цепочками, а американский бизнес уже допускает скорое наступление рецессии, передает ТАСС.
Вместе с тем, отметил Антонов, бесконечные запреты на работу с российскими компаниями вызывают перебои в поставках российской продукции на мировые рынки, в результате в проигрыше прежде всего оказываются небогатые государства, для которых недорогие и качественные российские товары имеют существенное значение с точки зрения обеспечения экономической, продовольственной, а подчас и национальной безопасности.
В свою очередь, подчеркивает глава российского диппредставительства, малозамеченным оказывается тот факт, что своими деструктивными шагами США наносят ущерб не только развивающимся странам, но и собственным союзникам, в том числе в Европе.
Антонов выразил уверенность, что Вашингтон, побудив Европу к введению санкций против России, настроив на безальтернативный отказ от годами выстраиваемого активного и взаимовыгодного экономического диалога с Москвой, добился своей давней мечты – лишить заокеанских партнеров возможности эффективно конкурировать с Соединенными Штатами.
Он обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что американцы продают газ своим союзникам по стоимости в 3-4 раза дороже внутренней. Дипломат с иронией предположил, что это наценка за «демократичность» энергосырья.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что незаконные санкции со стороны недружественных России стран наносят ущерб прежде всего авторам рестрикций, в то время как российская экономика демонстрирует способность к адаптации.
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин призвал уничтожить Россию любой ценой как страну, исповедующую традиционные ценности.
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