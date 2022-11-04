В Запорожской области рассказали о праздновании Дня народного единства

Волонтер Параскан: Режиму Зеленского будет непросто запугать тех, кто увидел настоящее единение народа

По итогам праздничных мероприятий в Запорожской области наши военные на фронте смогут получить письма со словами поддержки и увидят наше видеообращение. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала волонтер Кристина Параскан, комментируя праздничные активности в регионе ко Дню народного единства.

«В Мелитополе у кинотеатра «Победа» мы дарили детям книги. Там же была организована полевая почта, где все желающее могли написать письма или подписать открытки для солдат, находящихся в зоне проведения СВО. Мы видели эти открытки – все они наполнены словами любви, благодарности и невероятного уважения», – рассказала руководитель регионального штаба движения Запорожской области «#МыВместе» Кристина Параскан.

«В общей сложности нам удалось собрать, по меньшей мере, 100 таких посланий. Все они в скором времени отправятся на линию боевого соприкосновения. А подсчитать число тех, кто просто интересовался мероприятиями, подходил за флажками и ленточками просто невозможно», – продолжила она.

«Еще два мероприятия мы провели в парке Горького. Там было создано импровизированное «Дерево народного единства», на котором каждый желающий мог краской оставить след своей ладони. Активное участие принимали и взрослые, и дети. Также вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и местным населением активисты записали видеообращение к нашим военным», – говорит волонтер.

Собеседница также добавила, что в Кирилловке, Мелитополе, Приморске, Приазовском, Бердянске и других населенных пунктах области прошли автопробеги.

«В целом, надо сказать, что все мероприятия и активности люди встречали с большим теплом, интересом и радостью. И я могу с уверенностью сказать, что теперь режиму Зеленского будет очень непросто, если вообще возможно, запугать жителей Запорожской области, которые увидели, что такое настоящее единство», – заключила Параскан.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства. Он указал, что истоки праздника уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.

В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он. Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.

Владимир Путин также заявил о верности убеждений жителей Донбасса. «Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков», – сказал глава государства.

По его словам, в новых российских регионах нужно заниматься восстановлением жилья, социальной инфраструктуры и музеев. Президент указал, что предметы материальной культуры, подтверждающие ход исторических событий, и связанные с этими людьми и землей очень важны.