Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью Путин заявил о верности убеждений жителей Донбасса 4 ноября 2022, 15:04 Текст: Алексей Дегтярев

Выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды, жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны, заявил президент России Владимир Путин. «Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, в новых российских регионах нужно заниматься восстановлением жилья, социальной инфраструктуры и музеев. Глава государства напомнил, что в пятницу празднуется День народного единства, и указал, что предметы материальной культуры, подтверждающие ход исторических событий, и связанные с этими людьми и землей очень важны. «Они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом», – сказал президент. В пятницу президент России принял участие в памятном мероприятии на Красной площади, он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Новости СМИ2

Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20 3 ноября 2022, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По его словам, страна все же готовится к саммиту. Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке». Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне. В ЛНР назвали число находящихся в плену в республике украинских военных 3 ноября 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Более 1 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в статусе военнопленных в Луганской народной республике, заявила уполномоченный по правам в ЛНР Виктория Сердюкова. Сейчас в республике находится более 1 тыс. украинских военных – 1 тыс. 180 человек, это без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса, сообщила Сердюкова ТАСС. Ранее в четверг Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных. Новости СМИ2 Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать 4 ноября 2022, 14:14

Фото: Михаил Метцель/POOR/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов. «Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина. Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим. Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу 4 ноября 2022, 14:39

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу. Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости». Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов. Новости СМИ2 Путин назвал количество мобилизованных в России Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России 4 ноября 2022, 14:35

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами. «У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС. Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся. Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц. Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов. Путин встретился с экс-президентом Туркмении Бердымухамедовым Путин: Исходим из того, что политика Туркмении в отношении России будет в традиционном ключе 3 ноября 2022, 17:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе. «Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений. «При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством», – сказал президент России. Кроме того, Путин вручил Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Церемония вручения награды состоялась в Кремле. Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. Новости СМИ2 Названы 100 лучших проектов конкурса Фонда президентских грантов, которые завершились в 2021 году 3 ноября 2022, 22:05

Фото: президентскиегранты.рф

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Фонд президентских грантов отобрал «сотню лучших» проектов из числа завершивших свою реализацию в 2021 году. О критериях отбора в «топ-100» рассказал председатель Координационного комитета Фонда, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. В четверг в Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества. Эксперты Фонда президентских грантов (ФПГ) из 6 тыс. 318 инициатив, реализация которых завершилась в 2021 году, отобрали 100 лучших. Итоги заседания подвел председатель комитета, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он рассказал, что завершившиеся в прошлом году проекты получили более 32 тысяч оценок, было учтено мнение независимых экспертов, представителей федеральной и региональных общественных палат, органов исполнительной власти и некоммерческих организаций. «В реализации проектов были задействованы 615 тысяч добровольцев, а их добрые дела охватили 10,5 млн благополучателей. Всего же так или иначе соприкоснулись с проектами почти 50 млн человек», – отметил он. Двумя главными критериями отбора успешных проектов, по его словам, стали полное достижение заявленных целей, а также качество реализации, причем оценку качеству давали, в том числе, и сами благополучатели, то есть те, на кого проект и был нацелен. Как пояснил Кириенко, если проект направлен на помощь детям с ограниченными возможностями, то после его реализации свою оценку дают родители этих детей. Третьим критерием стала «тиражируемость» проекта – чтобы на примере самых успешных инициатив учить организаторов аналогичных благотворительных проектов. Важно, чтобы проект был не уникальным, чтобы он «мог быть перенят другими регионами», пояснил Кириенко. Участники 100 лучших проектов смогут теперь бесплатно учиться в университете «Сколково», в приоритетном порядке они получат приглашение на крупнейшие экономические форумы России – Петербургский международный и Восточный экономический, а также на встречи президента с представителями социально ориентированных НКО. Кириенко перечислил несколько наиболее интересных инициатив, среди которых – проект «Вместе мы можем помочь» петербургского отделения «Российского Красного креста» (грант на 7,7 млн рублей). Благодаря ему, в восьми регионах Северо-Запада созданы команды добровольцев, владеющие навыками оказания первой помощи. Теперь эти волонтеры помогают профессиональным спасателям, в частности – дежурят на массовых мероприятиях. С марта организация стала основным центром в Петербурге по выдаче гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Отметил Кириенко и Центр социальной адаптации зависимых женщин «Умиление PRO» воронежского благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого, который был поддержан в спецконкурсе 2020 года (грант 2,8 млн рублей). «Сотрудники фонда создали первый в России центр социальной адаптации с углубленной профессиональной подготовкой зависимых женщин, в том числе матерей с детьми. В рамках проекта женщины учились швейному делу и мастерству текстильной печати, посещали тренинги и лекции, обучались финансовой грамотности. Параллельно с другими проектами фонд в 2019 году начал оказывать гуманитарную помощь семьям с детьми из Горловки», – указал первый замглавы администрации президента России. Вошли в список 100 лучших и «Российские студенческие отряды» – с проектом, посвященным совершенствованию организации студенческих отрядов (грант 9,9 млн рублей). В рамках проекта 2300 студентов прошли обучение и летом начали работать в Донбассе – причем, на новых территориях действуют не только стройотряды, но также педагогические и медицинские отряды. Организация «Я смогу» из Татарстана тоже вошла в число лучших с проектом «Встал на ноги – помоги другому», (грант 2,9 млн рублей). «Основатель проекта Марат Ильясов смог восстановиться после страшного ДТП и разработал авторскую программу реабилитации для пациентов с таким же диагнозом. На средства гранта они отремонтировали помещение, разместили 26 тренажеров. За время реализации проект охватил более 3 тысяч человек», – сказал Кириенко. В спецконкурсе 2020 года, направленном на преодоление последствий пандемии, был поддержан проект ярославского «Дома милосердия кузнеца Лобова». Его организаторы помогают нуждающимся в паллиативной помощи (грант 9,9 млн рублей). Сотрудники дома милосердия оказывают медицинскую и психологическую помощь неизлечимо больным сельским жителям области. Также грант получил «Военно-исторический музей «Наследие» из Волгограда с проектом «Бронекатер БК31. Поиск» (грант 4,5 млн рублей). Организаторы создали выставку, посвященную истории бронекатера БК31, потопленного в Сталинграде в 1942 году немецкой артиллерией, а через 75 лет обнаруженного поисковиками «Наследия». Катер был поднят со дна Волги и установлен в выставочном павильоне на новой набережной недалеко от музея-панорамы «Сталинградская битва». «Выставка стала символическим местом встречи трех поколений людей: участников войны, их прямых потомков и тех, кто связал их через десятилетия – российских поисковиков», – заметил Кириенко. Первый замруководителя администрации президента отметил, что для НКО большое значение имеет, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные и муниципальные власти, а также благотворители. «А для нас, если честно, важно было, чтобы пример, который показывал президент России, поддерживая из бюджета проекты социально-ориентированных НКО, чтобы этот пример был использован и взят на вооружение региональными органами власти», - отметил Кириенко по итогам заседания координационного комитета. По его данным, в 2022 году более 4 тыс. проектов были поддержаны на уровне регионов. При этом 2 млрд рублей выделил Фонд президентских грантов, 2,4 млрд рублей – органы региональной власти, еще 1,8 млрд рублей – софинансирование со стороны благотворителей и самих НКО. При этом на 2023 год фонд предусмотрел 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Рассказ обо всех отобранных проектах опубликован на сайте ФПГ. Стоит отметить, что 31 октября завершился прием заявок на первый конкурс на предоставление грантов уже в следующем, 2023 году. На него было подано 10 615 проектов из 87 регионов страны (кроме Запорожской и Херсонской областей, НКО из которых участвуют в партнерских проектах с другими регионами, но сами заявок не подавали). Ранее ФПГ подвел итоги специального конкурса проектов, связанных с оказанием помощи жителям освобожденных территорий, беженцам и раненым. Этот внеплановый конкурс стал уже третьим в текущем году. Президент Владимир Путин специально выделил Фонду на эти цели дополнительно 2 млрд рублей. В ДНР за сутки погиб человек из-за обстрелов ВСУ В Донецкой народной республике за сутки один человек погиб и десять получили ранения 4 ноября 2022, 08:30 Текст: Александра Юдина

Один человек погиб и десять получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих, сообщает штаб территориальной обороны республики. По информации штаба в Telegram-канале, с 08.00 3 ноября до 08.00 4 ноября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории республики погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения. Ранее один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР. Новости СМИ2 Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Путин возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому 4 ноября 2022, 13:44

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в День народного единства принял участие в памятном мероприятии на Красной площади. В сопровождении участников молодежных и волонтерских организаций глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает ТАСС. Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа «поражает своим мощным, патриотическим порывом». После церемонии возложения цветов российский лидер поделился своими впечатлениями от результатов реставрации монумента с участниками церемонии. Напомним, в январе 2022 года памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации. Путин разрешил закупку у единственного поставщика для целей СВО Президент Путин подписал закон, который разрешает закупку у единственного поставщика для целей спецоперации 4 ноября 2022, 14:43

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине. Согласно документу, теперь допускается закупка «для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва». Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства, передает ТАСС. До 1 января 2024 года можно будет изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Также в этот период на них не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема данных закупок, который составляет 50 млн рублей, если закупается необходимое для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа госвласти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов. Новости СМИ2 Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью Подписан закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений 4 ноября 2022, 14:55

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений. Согласно принятому документу, призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, опубликовано на официальном сайте правовой информации. Исключение составят россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из «Града» Украинские боевики открыли огонь из РСЗО «Град» по Никитовскому району Горловки 4 ноября 2022, 13:38 Текст: Александра Юдина

Украинские военнослужащие обстреляли Никитовский район Горловки 30-ю ракетами из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрелы зафиксированы со стороны ВФУ по направлениям: 12.25 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район). ВСУ выпустили 30 ракет из БМ-21 «Град». В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм. Новости СМИ2 Путин подписал закон о реконструкции систем оповещения местными властями 4 ноября 2022, 14:19

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Исполнительные органы власти в регионах и местные муниципалитеты наделяются полномочиями по реконструкции технических систем оповещения населения, соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Эти органы власти также должны будут заняться реконструкцией технических систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других подобных объектов, говорится в документе, передает РИА «Новости». Указывается, что принятые меры направлены на повышение эффективности проведения таких мероприятий. Путин рассказал о работе над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины Президент Путин: Власти работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины 4 ноября 2022, 14:32

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти работают над тем, чтобы беженцам с Украины российские документы выдавались в упрощенном порядке, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами в День народного единства. «Конечно, конечно. Вот сейчас мы над этим работаем – чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», – передает ТАСС ответ Путина на просьбу упростить эти процедуры. Без всяких сомнений, продолжил глава государства, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. «И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке. И будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», – пообещал президент России. Путин, в частности, обратил внимание, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе «обходными», стараются попасть в Россию. «Сделаем все для того, чтобы их поддержать», – заверил он. Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми. Новости СМИ2 Путин назвал поддержку семей мобилизованных одной из важнейших задач Президент Путин: Поддержка семей мобилизованных граждан является одной из важнейших задач 4 ноября 2022, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Поддержка семей граждан, призванных в ряды ВС РФ по частичной мобилизации, является одной из важнейших задач, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами и добровольцами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Он напомнил, что уже называл помощь семьям мобилизованных «святой обязанностью всех уровней и органов власти». Однако подключение к этой работе волонтеров и добровольцев «вдвойне ценно», заметил президент, потому что «это значит, что не по долгу службы, а по зову сердца кто-то выполняет такую функцию», передает ТАСС. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – сказал глава государства. Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.