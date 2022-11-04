Минск договорился с Москвой о создании спутниковой группировки

Белоруссия и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что совместно с российским лидером Владимиром Путиным решено создать совместную спутниковую группировку.

По его словам, белорусы готовы отправить своего космонавта в космос в ближайшее время. Вместе с Россией будет создана совместная группировка космических аппаратов, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что инициатива будет использована не только в военных целях. На сегодняшний день имеется спутник, который с высоты 500–600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. «Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги», – заключил он.

Ранее МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. При этом Москва начала предлагать США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе.

Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность.

Ранее американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink над Украиной, которая имеет критически важное значение для местной армии и вооруженных формирований.

Кроме того, в 2020 году между Россией и США возникла большая дискуссия на тему безопасности в космосе. Так, в апреле Вашингтон обвинил Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Однако за этим стоит не просто противоспутниковая ракета, а целая система эшелонированной противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая предназначена для защиты российской столицы.

В ответ на обвинения США Москва призвала Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отказ США от диалога с Россией может означать, что «они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве».